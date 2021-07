Pagarles más. Con esta frase el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, respondía hace tan solo unos días a los empresarios que se quejaban de la falta de mano de obra en el país. Y esa misma frase (Pay them more) ha sido la escogida por Enric Nomdedéu, secretario autonómico de Empleo, para comentar en su perfil de Facebook la portada de Mediterráneo en la que se recogía que los empresarios de la hostelería de Castellón no encontraban profesionales para este verano. Nomdedéu ha ido incluso más allá al asegurar que detrás de la falta de camareros y cocineros están los «abusos» de un sector que lidera el ranking de horas extraordinarias no pagadas.

El también director general de Labora insiste en la red social que hay «abusos indecentes» en la hostelería «No es una opinión, son datos. También datos de la inspección de Trabajo», explica mientras argumenta que hay provincias donde el sector no tiene convenio desde hace más de una década. «No hay otro sector donde se hayan detectado más horas extra no pagadas y con más pagos en negro de parte de la nómina», defiende.

Ante los comentarios de otros internautas, Nomdedéu reconoce que es injusto generalizar y que en el sector hay grandes profesionales y «empresas que son modélicas», aunque insiste en que hay «quien buscan pagar y contratar en condiciones indecentes».

Políticas y no palabras

Los comentarios del máximo responsable de Empleo de la Generalitat han sentado como una patada en el trasero a la patronal provincial Ashotur. Su presidente, Carlos Escorihuela, tildó ayer de «falta de respeto» las palabras de Nomdedéu. «Si conoce abusos en el sector que vaya al juzgado y los denuncie», dijo tajante al tiempo que recordó que, a causa de la pandemia, las empresas de la hostelería y de otros muchos sectores han estado muchos meses cerradas o con fuertes restricciones y con muy pocas ayudas económicas por parte de la Administración. «Los empresarios lo que queremos es trabajar y pagamos lo que marca la ley», argumentó.

Carlos Escorihuela, visiblemente molesto, añadió que lo que tiene que hacer el secretario autonómico de Empleo es poner en marcha políticas que mejoren la empleabilidad del sector. «No quiero darle más publicidad, pero desde luego esta persona no me merece ningún respeto», dijo.

Quien también se pronunció fue Luis Martí, vicepresidente ejecutivo de Ashotur, que defendió que «la inmensa mayoría del sector trata a sus trabajadores de forma, no sólo legal, si no ética» e insistió en que las declaraciones del máximo responsable de Labora, en el contexto actual, «con el verano otra vez en el aire, perjudican al sector y sus empresas, es decir a los propios trabajadores y a sus empleadores, todos ellos parte de la misma realidad empresarial».

Respecto al convenio, Martí argumentó que, aunque cierto que en Castellón no hay, «cierto también que estamos en ello, trabajando seriamente para encontrar un camino que permita acordar un convenio colectivo».