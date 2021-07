Miles de valencianos y valencianas entre los 27 y los 30 años se van a vacunar de manera generalizada para la inmunización de la covid esta semana. ¿Por qué aquí todavía no citan a los más jóvenes para la vacunación? Era una pregunta recurrente entre los veinteañeros y las veinteañeras. Pero la semana pasada, la vacunación del tramo de edad entre 20 y 29 años ya arrancó en zonas del interior y en aquellos departamentos de salud que van más avanzados con las dosis de Moderna y de Pfizer. Es decir, estas personas son el grupo que actualmente más se está avanzando con primeras y segundas dosis, algo primordial teniendo en cuenta que esta ola de contagios está afectando principalmente a aquellas cohortes con menores porcentajes de inmunización.

En ese sentido, la Comunitat Valenciana también seguirá vacunando al grupo de los treinteañeros de manera masiva con las segundas dosis.

La citación es masiva pero no total entre los 27 y los 30 años, ya que hay quien no podrá ser vacunado la próxima semana. Uno de los motivos es haber dado positivo de covid en los últimos seis meses, una situación en la que están cerca de 15.000 jóvenes (en caso de no haberse vacunado antes), la mayoría de ellos —más de 13.000— con infección de los últimos 30 días. El otro es haber deshabilitado alguna semana por vacaciones (lo han hecho más de 200.000 jóvenes) y que influye en la distribución del segundo pinchazo para el que deben pasar cuatro semanas en el caso de Moderna y tres en el de Pfizer.

Citación de la vacuna

En todos los casos, la citación se realiza mediante llamada de teléfono y/o a través de un mensaje al móvil donde se indica fecha, hora y lugar de la vacunación. Si los datos no están actualizados, se pueden modificar en http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/datos-contacto