En Castellón, el segundo verano con covid ha propiciado el alza de los viajes por carretera para pasar las vacaciones en destinos próximos, sobre todo nacionales, y en vehículo propio. Una circunstancia que ha motivado un aumento de la demanda de puestas a punto de los vehículos para desplazamientos seguros. La pandemia ha dejado bajo mínimos los vuelos y cruceros, frente al coche. Es algo que notan más los concesionarios de Castellón, cuyos talleres tienen incluso lista de espera; y también se prevén en general en empresas del sector ofertas especiales para este examen de mantenimiento. La Dirección General de Tráfico (DGT), de hecho, prevé que los desplazamientos por carretera vuelven a los mismos niveles de 2019: 91,2 millones este verano en toda España.

La responsable de Márketing del concesionario Nissan-Satra de Castelló, Mar Elipe, subrayó que «sí que se está notando este verano la demanda de puesta a punto de vehículos para salir de vacaciones». «Hemos estado dando lista de espera de una semana a 10 días. No puedes venir de hoy para mañana para hacer la revisión del vehículo, porque está la agenda completa», indicó.

Ojo a los neumáticos

«Este verano hemos notado un aumento de la demanda respecto al anterior, marcado por las restricciones de movilidad y los ERTE», añadió. «Son revisiones de mantenimiento, cambio de neumáticos, en previsión de llevarlos en condiciones para hacer viajes por carretera por la provincia o por alguna ciudad de España», indicó. Otro perfil son los turistas extranjeros que revisan su vehículo para el regreso de las vacaciones.

Desde Toyota-Cobelsa en Castellón, su gerente, José Cortés, valoró que «hasta ahora muchas revisiones se habían ido postergando, pero este verano --entre el retraso de revisiones anteriores y con la mayor movilidad--, se están volviendo a generar pasos por el taller». Entre julio y agosto es cuando más demanda tienen y se están concentrando, «e incluso lista de espera de una semana», agregó. «Aunque no se hagan viajes internacionales, sí aumentan en los nacionales o hacia las segundas residencias; más el retraso de las revisiones anteriores por el confinamiento. Hemos reforzado personal --porque otros empleados se van de vacaciones-- para poder atender peticiones», agregó Cortés. No se llega, eso sí, al nivel de trabajo del 2019, cuando «era una locura». «Estos meses atrás han entrado de trabajos de chapa y pintura porque hay menos golpes al descender la movilidad; pero se piden más reparaciones de arañazos estéticos, pues igual tienen más ahorrado para ello». La percepción personal del presidente de la Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros (Astrauto), Ángel Sánchez, es que «el verano pasado se revisaron coches tras meses cerrados en casa. Y en esta temporada están entrando a golpes, hasta julio. Las revisiones más gordas están por hacer. Si la gente prevé salir de viaje, muchos a última hora, tendrá que acudir al taller. Tengo clientes que no saben con certeza qué harán».

ITV caducadas y el kilometraje

Desde la Junta de Astrauto observan que la demanda de servicio antes de viajar en los talleres tradicionales no se da tanto como en los concesionarios, donde algunas entran en garantía y puede generar un volumen extra de trabajo en verano. El parque móvil de más antigüedad se mueve menos, apuntan, «y muchos no han alcanzado el kilometraje para revisión». Otro aspecto son los vehículos con la ITV por pasar y que se van a concentrar en los próximos meses, inevitablemente, pues ya acabó la moratoria. La patronal AECA-ITV estima que cuatro de cada diez vehículos circula con la ITV caducada y afronta sanciones de hasta 500 euros. «Un turismo de más de 10 años con ITV caducada el 12.06.20 que pasó la ITV el 01.01.21, deberá realizar la próxima inspección antes del 01.01.22», recordaron.