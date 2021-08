La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por ola de calor, la más "extensa, intensa y duradera" de lo que llevamos de verano. En el informe de la agencia se advierte que el miércoles se alcanzarán temperaturas en torno a los 40 grados en zonas de los valles del sur peninsular; y se superarán los 35ºC en gran parte del resto del sur y centro peninsular, y en zonas de Baleares.

El miércoles, en Castellón el calor afectará máxime a las zonas del interior y del sur de la provincia, como Atzeneta del Maestrat (35ºC el miércoles), Montanejos (33ºC el miércoles) y Segorbe (34ºC el miércoles). El jueves, según la AEMET, proseguirá el aumento del calor, que llegará a su cénit entre el viernes y el domingo, cuando es probable que se registren y superen los 42-44ºC en zonas de los valles de la mitad sur y en el valle del Ebro; y los 35ºC en el resto de la península, salvo en el Cantábrico y el noroeste de Galicia.

En Castellón, el día más cálido será el último de la semana: tras un jueves y viernes con máximas de 37 grados (el jueves, Atzeneta del Maestrat y Segorbe), y un sábado con máxima de 39 grados (Atzeneta del Maestrat y Montanejos), el domingo el calor se ensañará con la mitad centro-sur de la provincia, con temperaturas máximas alrededor de los 40 grados y mínimas de más de 20 grados.

Nivel de riesgo

En el actual mapa de asignación de niveles de riesgo, a Castellón se le concede un nivel 0: ausencia de riesgo. Con todo, esto no debe ser motivo de relajación e imprudencia. El nivel 0 no significa que las temperaturas sean inofensivas y que deba cundir la despreocupación ante el calor; solo implica que en los próximos cinco días se prevé que no se superen las temperaturas establecidas —que ya son bastante elevadas—.

Ahora bien, la AEMET vaticina un probable descenso de las temperaturas a partir del domingo 15 y el lunes 16 en el oeste peninsular, pero puntualiza que "hay que tener en cuenta el aumento de la incertidumbre en la predicción para esos días".

Origen y consecuencias

La ola de calor comenzó ayer domingo por una "fuerte insolación propia de estas fechas", clarifica la AEMET. El incremento de las temperaturas lo ha favorecido la entrada, a través del sur peninsular, de una masa de aire muy cálida y de procedencia africana, que se extremará y se propagará por la mayor parte de España. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado que este fenómeno meteorológico acarreará "efectos adversos en la salud de las personas y un riesgo importante de incendios forestales".

Del Campo ha recordado que el pasado mes de julio España vivió días de calor, pero fueron episodios de corta duración. En esta ocasión se pronostican valores muy altos, hasta asfixiantes. La AEMET no descarta que se pueda superar algún récord de temperaturas máximas a mediados de agosto.