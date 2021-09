La Federación de Ocio, Turismo, Juego (Fotur) solicita que, en la reunión del próximo lunes de la Comisión Interdepartamental para decidir la desescalada, se permita abrir al sector del ocio hasta las 3.30 horas en una primera fase, así como se permita bailar con mascarilla.

Así, lo reclamaron en la reunión que mantuvieron ayer con la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, la secretaria autonómica, Isaura Navarro, la subdirectora de epidemiología de la Conselleria, Herme Vanaclocha, y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Por parte de Fotur, asistió su presidente, Víctor Pérez, y el secretario general, Juanjo Carbonell, junto con el resto de compañeros del sector del ocio.

Recuperar espacios

Fotur pidió recuperar los espacios de ocio, juego, espectáculos y festivales y para ello recuperar la licencias de actividad y desmarcase de la regulación actual con hostelería, dado que el ocio, juego, espectáculos y festivales tienen "su propia normativa autonómica, tanto en materia de horarios y licencias, como en servicio específico de admisión y vigilantes de seguridad".

En este avance, Fotur propuso recuperar las licencias y el horario del ocio nocturno, a las 3,30 horas de la mañana, para avanzar en una segunda a las 7,30 horas de la madrugada, mientras que en las Salas de Fiesta Baile y Discotecas el servicio se pueda realizar en mesa, consumiendo sin mascarilla, y el uso de la mascarilla obligatorio cuando se esté de pie o bailando.

Asimismo, se recalcó que los locales cuentan con la correspondiente ventilación adecuada a los aforos, por lo que "se puede garantizar la calidad del aire", y además, se está adecuando a los certificados de calidad del aire ida 2 y 3 para el ocio.

Ocio sin rebrotes

Al respecto, desde Fotur se recalca que "el ocio nocturno nunca ha estado cerrado, lo que ha estado cerrado han sido los locales de ocio" y que este ocio nocturno se ha trasladado a la tarde noche en otro tipo de establecimientos.

"Si en este momento no hay rebrotes, el ocio no tiene por qué tenerlos, es más, todas las actividades están abiertas al público sin restricciones, y la única actividad que continua cerrada son las del ocio, juego, espectáculos y festivales, lo que no tiene ninguna justificación, dado el actual avance de la vacunación", han recalcado.