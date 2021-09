La Conselleria de Sanitat reconoce «la acumulación» que se está registrando en las consultas de especialidades debido al trabajo aplazado por la pandemia, así como a las vacaciones de verano. Desde el departamento de Ana Barceló indicaron ayer que una vez todos los sanitarios se reincorporen a sus puestos el próximo mes de octubre, cuando acaba el periodo de vacaciones, se analizará la situación de cada departamento de salud para estudiar si es necesario reforzar este eslabón asistencial.

Y es que, como ayer informó Mediterráneo, las consultas externas acumulan una larga lista de espera en algunas especialidades, como Digestivo o Traumatología que puede superar el año de demora. Ante esta situación que se ha visto agravada por el estallido de la pandemia donde se paralizaron las agendas y se priorizó la atención telefónica, ahora la Conselleria ha decidido tomar nota, aunque advierte de un problema endémico que afecta al sistema sanitario como es la falta de facultativos. «Las bolsas de algunas especialidades están agotadas y no hay personal para poder contratar aunque se creen nuevas plazas», recuerdan desde Sanitat.

«Preocupación»

"En cuanto a las listas de espera, desde el Colegio de Médicos de Castellón aseguraron ayer que todos los servicios, no solo en Urgencias, sino también en plantas o laboratorios se está trabajando a nivel altos, incluso por encima de los niveles que había antes de la pandemia. «Es una situación que nos preocupa. Conocemos las medidas dispuestas por los responsables de los centros y que van dirigidas a reactivar las intervenciones quirúrgicas y las consultas externas (plan de choque, consultas por las tardes…). Con la vuelta de vacaciones, esperamos que esas medidas den resultado y que sean útiles, pero se necesita tiempo», apuntaron ayer desde el colegio.

«Todos los profesionales están comprometidos con la atención. No hemos parado de trabajar y siempre, desde el inicio de la pandemia, nos ha preocupado la atención de los pacientes no covid. Para ello, hay medidas en marcha, tanto desde la Conselleria, las direcciones de los Hospitales como desde la gestión interna de cada servicio, aunque cada nueva ola nos obliga a dirigir de nuevo la asistencia hacia el paciente covid para garantizar la atención de esta patología, y a las patologías urgentes, no demorables, como los cánceres, que siempre se han atendido», explicaron desde el Colegio de Médicos.

Por su parte, los sindicatos ya han insistido en la necesidad de diseñar una estrategia que permita agilizar las largas listas de espera de pacientes que existe.