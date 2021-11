El frío se intensifica en Castellón. Después de una jornada en la que las mínimas llegaron a los -3,8 grados, las últimas horas dejan temperaturas incluso más bajas. Es la zona interior de la provincia la más afectada, ya que el litoral se queda lejos de estos registros.

La localidad que más frío ha pasado en las últimas horas ha sido Forcall. Allí, la torre meteorológica de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha marcado -4,8 grados. También en Els Ports, en Zorita el mercurio se desplomó hasta los -4,3. En la capital de dicha comarca, Morella, el termómetro se situó en mínimas de -3,3 grados.

Otras localidades en las que el frío ha sido muy intenso son Coratxà (-1,1), Vistabella (-1,1), Jérica (-0,7) o Villahermosa (-0,5).

Distinta ha sido la situación en la costa, donde a pesar de que las temperaturas también han bajado durante los últimos días, los registros están lejos de los que marca el interior. En Castelló la mínima alcanzó los 13,3 grados, misma temperatura que en Benicàssim. En Orpesa marcó 12,7 grados y en Peñíscola 12,6.

Previsión de Aemet

Cara a los próximos días, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establece pocas probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el litoral sufrirá el martes una caída generalizada del mercurio, con mínimas de ocho grados en la capital de la Plana.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.