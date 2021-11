Las bajas temperaturas registradas en el interior de la provincia en este último tercio de otoño en el que estamos a punto de entrar no parece que vayan a ser la tónica en el invierno que nos espera en las comarcas de Castellón. Aunque con matices dependiendo de la zona, "la mayor parte de los modelos atmosféricos coinciden en proyectar que los tres próximos meses van a tener temperaturas algo superiores a las medias y precipitaciones más reducidas", apunta el catedrático de Análisis Geográfico de la Universitat Jaume I José Quereda, confirmando una previsión que afectaría a todo el territorio peninsular.

Los modelos del Centro Nacional de Predicción Ambiental de EEUU (NCEP, por sus siglas en inglés) y del del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), dos de los más prestigiosos del mundo, coinciden en líneas generales en esa pauta marcada por Quereda, el especialista de referencia cuando se habla de meteorología en la provincia de Castellón.

Los dos modelos de referencia

Así, el NCEP marca para la mitad norte de la Península Ibérica una tendencia para el próximo invierno de temperaturas ligeramente más elevadas de lo habitual, entre medio grado y un grado centígrado, entre diciembre y febrero. En Europa central esta "anomalía cálida" irá de uno a dos grados, apunta este centro.

Por su parte, el ECMWF llega a conclusiones similares en sus estudios para el próximo invierno: una probabilidad de entre un 40% y un 60% de que en el conjunto del territorio español la temperatura sea superior a la que es habitual (las zonas naranjas o rojas del mapa).

¿Sería posible otra 'Filomena'?

José Quereda coincide con estos modelos, que "en consecuencia es la previsión que puede establecerse para nuestra Comunitat Valenciana", insistiendo en "las reservas de este tipo de proyecciones". Una reserva que podemos aplicar a la previsión de fenómenos como el 'down burst' de enero de este año. Episodios como 'Filomena' no se pueden descartar de forma tajante. Así lo apunta en el Periódico Iván Domínguez: "No es descartable que se pueda repetir un fenómeno como ‘Filomena’, aunque es imposible aventurar con tanta antelación si ocurrirá", explica el meteorólogo de Meteoclim Services.

"Ese tipo de reventón requiere la confluencia de unas estructuras atmosféricas muy específicas. En nuestro caso puede visualizarse con la gran inversión térmica que a 1.300 metros de altura mantuvo una temperatura superior a la de la ciudad de Castelló", apunta Quereda, centrándose en el paso de la borrasca por la provincia de Castellón a principios de año.