«El corredor mediterráneo estará ejecutado de Almería a Francia en 2025 o 2026»

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) cumplió este miércoles cinco años de actos reivindicativos itinerantes y de chequeos semestrales para pulsar los avances en el corredor mediterráneo y reivindicar celeridad en las obras. Aunque, aseguran, «cumplimos años pero no queremos celebrar». No es para menos. Diez años desde que el corredor mediterráneo se declarara prioritario por la Unión Europea y seis ministros de Fomento/Transportes después ni los pasajeros, ni las mercancías circulan en ancho europeo por el eje ferroviario litoral desde Algeciras a Murcia, Alicante, València o Castelló, que es el objetivo final por el que corredor mediterráneo se declaró prioritario para Europa: la interoperabilidad. Una condición técnica que supondrá no tener que cambiar los vagones o locomotoras al cruzar la frontera francesa. Sí pueden hacerlo desde Tarragona, Barcelona o Girona hasta el país vecino.

En este quinto aniversario la expectación era máxima en el nuevo acto convocado por AVE en la Institución Ferial de Madrid (Ifema) bajo el lema #Quierocorredor y «España pierde el tren». Por el aniversario y porque era la primera vez que la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que este jueves cumple cuatro meses en el cargo, asistía a este acto multitudinario y reivindicativo en el que AVE exhibe músculo social para exigir una infraestructura que haga evolucionar la «España radial a una circular», en palabras del presidente de AVE, Vicente Boluda.

La titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cumplió con los cánones y lanzó al auditorio un anuncio al que agarrarse. Y guardar en la memoria y la hemeroteca para recordarlo en el próximo lustro. «En 2025 o 2026 todos los tramos desde Almería a la frontera francesa estarán ejecutados», aseguró en una intervención en formato entrevista realizada por la periodista Maribel Vilaplana, presentadora del acto organizado por AVE en Madrid.

La letra pequeña del anuncio

Un anuncio que, como ya sucedió en el que hizo su antecesor José Luis Ábalos en 2016, tiene letra pequeña. El corredor mediterráneo que estará «ejecutado desde Almería a la frontera francesa en 2025 o 2026» no será, obviamente, el de doble plataforma, ancho europeo y alta velocidad que reclaman los empresarios. Podrá haber ancho europeo, sí, pero será una sucesión de «remiendos» en algunos tramos: la migración de las vías actuales en ancho ibérico (1.668 mm) al ancho europeo (1.435 mm) entre Castelló y Tarragona (obras a punto de licitarse); entre València y Castelló ya estará instalado el tercer hilo (que permite la circulación de los dos tipos de ancho en vías convencionales); València y Alicante deberán estar finalmente unidas por la nueva plataforma de alta velocidad que se construye desde hace dos décadas desde València a La Encina. Murcia ya estará conectada también a la red ferroviaria de alta velocidad con Madrid como kilómetro cero, según especificó la ministra. Y Almería podrá romper el aislamiento ferroviario que sufre desde 1985, con un tramo de nueva construcción de doble plataforma, ancho europeo y alta velocidad.

Presupuesto desde 2018

Además de este anuncio para calmar los ánimos empresariales, podría decirse que frente al vaso medio vacío de la realidad actual del corredor mediterráneo, la ministra de Transportes optó por ver el vaso medio lleno. «España no pierde el tren, está en el tren, apuesta por el tren para que nos haga más competitivos». Al tiempo que reivindicaba el trabajo realizado por su departamento en los últimos tres años. «Hay muchos tramos en servicio y quedan tramos por hacer. Y muchos servicios que se han puesto en marcha para mejorar la movilidad cotidiana. Pero es una realidad innegable que hemos hecho un esfuerzo increíble. Hemos licitado en tres años, y saben que no es fácil, un total de 3.000 millones de euros por lo que ha habido una licitación a la semana. En concreto, en los presupuestos del 2021 el ministerio consignó 1.982 millones de euros al corredor mediterráneo y, para 2022, otros 1.710 millones», se ufanó la titular de Transportes.

«Yo quiero ser una ministra comprometida con el corredor mediterráneo y lo soy porque este Gobierno es un Gobierno comprometido», aseguró Sánchez Jiménez. La ministra fue obsequiada con un casco de obrera para que no olvide los compromisos adquiridos públicamente ante los 1.300 empresarios reunidos en Ifema.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, agradeció la «predisposición buena de José Luis Ábalos y la actual ministra, Raquel Sánchez, otra cosa es que sea efectiva». Boluda admitió en su primera comparecencia ante los periodistas que «el corredor mediterráneo va lento y hay muchas incertidumbres. Tenemos claro que el horizonte de 2025 no se va a cumplir, aunque seguimos presionando para que suceda», aseguró antes de que la ministra lanzara su promesa. «Ojalá no lleguemos al décimo aniversario [de los actos reivindicativos #Quierocorredor] pero allí estaremos si las obras no se han acabado», lanzó Boluda.

Por último, el empresario Federico Félix y presidente de la Fundación ProAVE aseguró a Levante-EMV que «si hace diez años se declaró prioritario tendría que estar acabado. No tener esa infraestructura nos marca en los costes de transportes, por ejemplo en la exportación de las naranjas, que los más importantes para el arco mediterráneo que es eminentemente exportador».