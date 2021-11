'La isla de las tentaciones' empezó la emisión de la cuarta temporada. En esta ocasión, son cinco las parejas que forman parte del elenco protagonista del 'reality', siempre con la presentadora Sandra Barneda a los mandos. En la edición de este año, Castellón contaba con la presencia de una dupla que seguro que dará mucho que hablar en los diferentes programas de la temporada.

Nico (22 años) y Gal·la (24) comenzaron ayer su andadura en la isla, donde tenían que decirse 'adiós' hasta el final del concurso. Telecinco quiso empezar a poner las bases de cómo irán desarrollándose ambos. En primer lugar, decidieron acudir dado las infidelidades que sufrió él de ella con algunos compañeros de equipo, aunque el exfutbolista se lo perdonó.

Nico se despidió de Gal·la de buenas maneras y mostrándole su confianza: "Yo creo mucho en ti, así que disfruta y no estés cohibida". No obstante, la actitud de él cambió radicalmente cuando ella decidió irse con Alberto, el que sería su primera cita, ya que no le hizo nada de gracia. Cabe destacar que Gal·la estuvo durante gran parte de la emisiones llorando y sufriendo mucho. Nico, en cambio, entró a la villa de los chicos ya buscando a las demás chicas. "Yo no puedo estar solo", decía al poco rato de estar en su isla.

La primera entrega de la cuarta temporada de 'La isla de las tentaciones' ha dejado por el momento a los castellonenses cada uno en su isla. Ambos se despidieron pidiéndose 'respeto' y 'confianza' aunque el tiempo dirá si mantendrán su palabra.