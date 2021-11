De esta forma, son 10 casos entre 4 millones de vacunados (0,24 por 100.000) y 21 entre 467.151 no vacunados (4,5 por 100.000), por lo que el riesgo de ingresar en UCI por coronavirus es "casi 19 veces superior entre los no vacunados", advierten desde el departamento que dirige Ana Barceló.

En concreto, entre el 18 octubre y el 14 de noviembre, hubo 31 ingresos en UCI por covid, 21 no vacunados y 10 vacunados (con pauta completa). Del total de ingresados, 24 son hombres (15 no vacunados) y 7 mujeres (6 no vacunadas). Por edades, el 67,8% tiene entre 50 y 69 años.

Ingresos en planta

Además, se han contabilizado 136 ingresos en planta por covid, de los que 60 no estaban vacunados y 76 estaban vacunados.

Así, son 76 casos entre 4 millones de vacunados (1,9 por 100.000) y 60 entre 467.151 no vacunados (12,8 por 100.000), por lo que el riesgo de ingresar en un hospital por covid es casi 7 veces superior entre los no vacunados, concluyen.

De este grupo, 64 son hombres (25 no vacunados) y 72 mujeres (35 no vacunadas). Por edades, el 39% tiene entre 50 y 69 años.