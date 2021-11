Triste historia la que nos llega desde Vall d'Alba. Un perro se ha perdido durante este fin de semana en la zona de La Montalba, en el término municipal de la localidad castellonense. Su dueño lo busca desesperadamente y según ha indicado indica en un post compartido en Facebook, el animal responde al nombre de 'Toby'. La raza es labrador retriever de color canela y, además, añaden que el ejemplar es joven ya que tan solo tiene cuatro años.

Óscar, dueño del ejemplar, ha explicado cómo es: "'Toby' es muy cariñoso y que no se suele alejar de su dueño, aunque confiamos en poder encontrarlo". No obstante, piensa que su desaparición no es casualidad: "Creemos que nos lo han robado, ya que no suele irse con desconocidos". Además, indica que el canino se perdió el viernes 19 de noviembre alrededor de las 16:00 horas.

Por ello, en caso de disponer algún tipo de información, contactar con Óscar en el teléfono 606723652 o a través de Facebook en el post adjuntado en la parte inferior de esta noticia. Añaden que aquel que disponga de algún detalle relevante sobre el paradero de 'Toby' se le recompensará económicamente.