Los efectos de la huelga de limpieza ya se dejan sentir en la UJI, centros educativos y sanitarios

Así, espacios como la Universitat Jaume I, hospitales General y Provincial y centros educativos están acusando ya los efectos de una protesta convocada ante las «inaceptables propuestas» de la patronal del sector (formada por ASPEL y APYMELIC) en la negociación del convenio.

Poco margen para que Sanitat intervenga

No obstante, desde la Conselleria de Sanitat señalaron que «los servicios mínimos y la limpieza de los hospitales están garantizado» y no hay ningún problema, y que al ser una subcontrata tienen poco margen, reconociendo el derecho de los trabajadores a hacer medidas de presión.

Personal de la Plana tiene previsto tirar la basura en la parada de bus y no limpiar los quirófanos, lo que equivaldría a paralizar las operaciones.

Igualmente desde la Conselleria de Educación indicaron que los servicios mínimos los fija Hacienda y que en la resolución se reconoce la necesidad de mantener unas mínimas condiciones de higiene y limpieza, priorizando la limpieza de lavabos y comedores y la retirada de residuos y, en segundo término, zonas comunes y finalmente otras tareas con carácter más esporádico. En todo caso, señalan las mismas fuentes, se ha fijado el 40% de servicios mínimos en Primaria e Infantil --por ser población más vulnerable-- 30% Secundaria y 20% en el resto de enseñanzas.

Reunión con Oltra

Por su parte, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, recibirá este miércoles al comité de huelga, según aseguran los sindicatos convocantes. CCOO informó que el lunes le remitieron una carta a Oltra para pedir que medie en un sector feminizado, que está integrado en un 90% por mujeres, con un elevado porcentaje de parcialidad y que afecta a muchos edificios públicos dependientes de la Generalitat.

Lo que reivindican

El colectivo reclama un convenio digno y denuncia la pérdida de derechos que proponen las patronales. En concreto, llevan 2 años sin subida salarial. Las patronales proponen a partir de 2022, establecer un salario anual de 13.510 euros (que es el salario mínimo legal que deben cumplir todas las empresas). Plantean un convenio colectivo para 5 años, eliminando el plus de transporte y el plus de antigüedad. Ello, señalan, supondría 5 años sin subida salarial y con pérdida de derechos. Para el año 2023, subiría el salario anual a 14.000 euros, pero con la propuesta de la pérdida de la antigüedad, con lo que el personal no tendría una subida real durante la vigencia del convenio y perdería dinero. Actualmente el Salario Mínimo Interprofesional establece una retribución mínima para los convenios colectivos de 13.510 €/año, con jornada completa. En este convenio colectivo mantiene una retribución en la categoría de limpiadora/o, mayoritaria en el sector, de 12.670,70 euros al año (incluyendo el plus de transporte), muy por debajo del salario mínimo interprofesional que legalmente las empresas deben contemplar y aplicar, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de contratos en este sector son de jornada parcial.

Menor sueldo en Castellón

CCOO recuerda que los niveles de inflación actuales son superiores al 5% para este año y que las retribuciones de Castelló son más bajas que las de Alicante y Valencia.