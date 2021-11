Castellón encara una Navidad con la cesta de la compra más cara

Si en Castellón, por Navidad, el comercio ha recomendado anticipar las compras de regalos para aprovechar los descuentos del Black Friday y asegurarse tener el producto deseado, en alimentación, la venta anticipada no está funcionando. De hecho, los vendedores del Mercat Central consultados por Mediterráneo detectan que «a un mes de Navidad, hay encargos, pero pocos y menos que otros años a finales de noviembre». Con todo, tienen clientela fiel y esperan que «muchos se decidan a hacer las compras para el menú una vez pase el puente de diciembre de la Purísima --a partir del próximo 9 de diciembre--».

Productos tradicionalmente caros por estas fechas, como el marisco, están ciertamente en temerario ascenso. Según apuntan las propias pescaderías, en el caso por ejemplo de los carabineros, hay muy poca oferta y lo que se trae al puesto es por encargo. Pero recuerdan que existen opciones más económicas, con una gran variedad de gambas y langostinos. Eso sí, la gamba roja XL y el carabinero, por los 150 y 120 euros el kilo, respectivamente, podría llegar a subir de aquí a los festejos incluso un 30% más su precio.

"Aún no saben si se reunirán 10 ó 20 para cenar y eso pesa en la compra"

«El consumidor nos pregunta y piensa que serán de nuevo unas Navidades normales, más que en el 2020, pero todavía hay incertidumbre sobre si se reunirán 10 ó 20 en una casa y eso pesa en la compra», explican. En este caso algunos expertos abogan por hacerse test de antígenos antes de los encuentros familiares, aunque lo seguro son las recomendaciones de distancia y mascarilla mientras no se consuma o beba.

La secretaria general general de Covaco Castellón-Confecomerç, Tere Esteve, valoró que «en el comercio de proximidad se adelantan otro tipo de compras, en ciertos productos, como los regalos, pero en alimentación se adquiere más al día. Muchos todavía no se han organizado en cuanto a cuántos cenarán en Nochebuena o comerán juntos en Navidad».

Juan Adsuara, presidente de la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas) y delegado en Castellón de Covaco-Confecomerç), cita sobre las panaderías y pastelerías que «es un sector donde se compra más al día, con encargos la misma semana que se celebra la Navidad». A los dulces típicos navideños de cada municipio de cabello de ángel y boniato se van añadiendo novedades como el chocolate y «desde hace unos años, el tronco de Navidad y el Panetone». Y ya para Reyes llega el tradicional Roscón.

En alerta por los precios de proveedores en 2022

¿Repercute ya el gasto energético en los precios? «De momento todavía muchos negocios no han hecho subidas y asumen la diferencia; otros, sí. Los proveedores, también afectados por la subida de luz y costes, ya nos vienen avanzando que en enero elevarán de nuevo los precios un 35% más». «En panaderías intentamos cambiar a equipos por otros más eficientes pero no sirve para nada porque cada vez la luz es más cara. Hemos mirado tarifas de comercializadoras. Pero consumiendo menos nos sale la electricidad más cara. Algunos, si tenían tres cámaras, usan dos».

Fernando Escriche, presidente del gremio de Carniceros-Charcuteros, también ha detectado poca compra anticipada para Navidad y, por ahora, la escalada de costes de la energía se está asumiendo por los propios vendedores, pero exploran alternativas.

Los testimonios de los vendedores del Mercat

Pescados César Ruiz. César Ruiz: «El marisco es lo que más se vende en Navidad»

El marisco es lo que más se vende en Navidad. Y sí se nota que ha subido de precio: los carabineros, pechos (cangrejo), angulas, gamba roja,...César Ruiz, de Pescados César Ruiz, explica cómo «de vender en 2020 un carabinero por 68 ó 70 euros el kilo año ha pasado a 130 euros este año. Es el precio coste, porque nuestro beneficio es mínimo. Cada vez que nos suben los precios tenemos menos margen». La gamba roja se disparó hace dos años para Navidad y se ha quedado ahí, sin bajar. La roja mediana-gorda está en 130 euros y la grande extra en 200-210, «y aún subirá más para fiestas». En pescado, el rape pasa de 24 euros el kilo a 38, «y escalará 10 euros más». «Atún, emperador y merluza va a más, más adelante», indica. «La gente o está asustada o nos asustan pero antes en noviembre se vendía bastante para congelar y no han venido tanto. Hasta última hora creo que no van a salir los pedidos. Será tras el puente. No sé si influyen los precios o la incertidumbre por el covid. En mi caso, no he notado que se anticipe», dijo.

Frigoríficos Sanz. Enrique Sanz: «Se compra pollo relleno, pilotes para la paella y cordero»

¿Cuáles son los productos más demandados en Castellón por Navidad?. «El pollo relleno y el cordero, pero se vende de todo. Y también las pilotes, que mucha gente tiene costumbre de comprar para preparar la paella del día de Navidad. Es uno de los platos más completos y baratos, pero hay que hacerlo», apunta Enrique Sanz, de Frigoríficos Sanz, del Mercat. A un mes de las fiestas navideñas, «el cordero está mucho más caro, el pollo ha subido lo mínimo, y ternera y cerdo están igual».

«Nos empiezan ya a preguntar por encargos pero tenemos una clientela fiel y año tras año suelen reservar ya después del puente de la Purísima», explica. Por la experiencia de los años de un comercio veterano, «la compra se hace en función de la tradición de cada familia. Hay quien siempre hace lo mismo para la cena, y para una cena festiva, una subida de 2 euros no supone tanto. El día de Nochebuena la carne es justo lo más económico de lo que hay en la mesa», sostiene Enrique.

Pescados Luispe. Luis Pérez Pino: «Los carabineros están entre los 110 y 120 €/kilo»

«El marisco de momento no tiene mucha salida, la gente todavía no está comprando. Igual se esperan un poco y arrancan las ventas en un par de semanas. Este año los carabineros están muy caros y se dan sobre pedido. Entre 110 y 120 euros el kilo, según calibre y calidad». Así reflexiona Luis Pérez, de Pescados Luispe. «El bogavante y gamba roja del Grao también están más caros», cuenta el responsable al frente de un puesto de venta del Mercat Central de Castelló. ¿Y cómo van las cotizaciones a un mes de que lleguen las celebraciones de Navidad y los castellonenses busquen buen producto para sus cenas y comidas de Navidad? «Pues el kilo de gamba roja XL está sobre los 150 euros el kilo pero cuando se aproxime la Navidad creo que habrá ido a más y pasará de 200 euros seguro. Subirá como suele ocurrir todos los años», indicó. La dorada ronda los 24 euros ahora, «y es un precio que está bastante bien»; y la cola de rape sobre 36,80 euros pero seguro subirá 5 y está por un estilo sobre lo que costaba en el 2020.

Carnicería Remigio Beltrán. Irene Beltrán: "El cochinillo se vende ahora a 60 euros la pieza"

Irene Beltrán, de la carnicería Remigio Beltrán del Mercat, relata que «uno de los productos más utilizados para el menú de Navidad es el pollo relleno, que está igual de precio. Se mantiene y no habrá variaciones importantes».

Otros como el cochinillo están sobre los 60 euros la pieza y de aquí a Navidad podría subir cinco euros más. «Pero no se sabe. Se irá viendo en la lonja», indica. «Lo que sí ha cambiado mucho el precio y aún subirá es el cordero. Está por las nubes. No hay producto. No ha llovido y los animales han comido menos y han criado menos», explicó. «En 2020 una paletilla de cordero regental, que es de lo mejorcito que hay, estaba en 16 euros el kilo. Y este año se irá a los 18. Habrá mucha demanda y no se podrá servir todo lo que se pida. Y la chuleta igual», relató. Las de cabritillo han pasado a 40 euros el kilo (el año pasado, a 36). «No habrá problemas de suministro pero los precios van a ser aleatorios. No sabemos cómo evolucionarán», añade.

Charcutería Tere. Laura Segarra: "El precio del jamón ibérico no lo he subido"

El jamón ibérico es otro ingrediente estrella de esta época. Laura Segarra, de Charcutería Tere, explica que «durante la pandemia, en 2020, bajó mucho. Ahora ha subido pero poco y lo he asumido porque no quiero elevar el precio para Navidad». De todos modos, de ibéricos hay muchas variedades y precios: según cebo, bellota o raza, si son naturales o llevan conservantes, y según la zona geográfica donde se elabora. «El jamón ibérico de cebo, 50% raza ibérica, reducido en sal, cuesta 65 euros el kilo y no lo he subido, vale igual que en 2020. No creo que suba», cita. En cuanto a encargos, le ha entrado ya «algunas bandejas». Tras el puente nos llegarán productos más especiales de estas fechas: trufados, ciertos patés,... «Como novedad voy a preparar una bandeja estándar de ahumados: salmón, mojama, anchoas, etc. Los quesos artesanos, por ahora no están más caros, per hay desde 16,90 euros el kilo de uno tierno de Galicia a 63,80 que cuesta el Teyedu de Cabrales.

Frutas y Verduras Rosalía. Rosalía Queral: "De uva siempre traigo dos variedades para elegir"

Rosalía Queral, de Frutas y Verduras Rosalía, cuenta en su puesto con la uva como producto estrella de las fiestas, de cara a Nochevieja. «Suele venir la Aledo y otra variedad. Los clientes tienen para elegir entre dos precios diferentes. Una tiene la piel más gruesa y dura; y la otra el grano es más pequeño para quien no la quiere pelar», explica. Además, añade, «ya tenemos las primeras fresas de la temporada de Huelva. Ahora a 16 euros, y para Navidad suele estar entre 16 y 20 euros la caja. Similar al 2020. Ha habido años que costaba la caja 6 euros pero en los últimos años ya iba al alza». En cuanto a la piña, «en 2020 se vendieron mucho las de avión, maduradas al punto. Rondan los 7 euros el kilo, parecido al año pasado. Ha habido temporadas que bajan de precio en Navidad y ha pasado pero nunca lo sabemos», cuenta. «En frutería nuestras ventas siempre son los tres o cuatro días más cercanos a Navidad, incluso el 23 o el mismo 24 de diciembre. No tenemos reservas. En nuestro caso se esperan a última hora», manifiesta.