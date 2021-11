La huelga del personal de limpieza de edificios públicos y locales de Castelló se ha aplazado hasta el 13 de diciembre. Sin embargo, las trabajadoras no querían que la huelga se aplazara.

Tal y como confirmó a Mediterráneo este lunes Jaime Martínez, secretario de Acción Sindical de CCOO Hábitat PV, a partir de este martes, se volverá a trabajar con normalidad.

CCOO DESCONVOCA LA HUELGA DE LAS LIMPIADORAS DE CASTELLÓN EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE ÉSTAS



El representante de @CCOO les ha anunciado que desconvocan la huelga, a lo que las trabajadoras han respondido increpándole y exigiéndole que la huelga siga hacia adelante. pic.twitter.com/u8wkW71Jp1 — El Baluarte (@elbaluarte__) 29 de noviembre de 2021

Mediación

Asimismo, el día 2 de diciembre han sido citados por la administración valenciana para retomar las conversaciones entre la patronal y los sindicatos. Si para el 12 no se llegara a un acuerdo, el lunes 13 retomarían el paro, agregó.

Ocho días

Mari Carmen Dura, de UGT, señaló que el personal quería continuar con el paro, no deseaban que se aplazara, pero «llevamos ocho días y esto es un perjuicio muy serio para las compañeras trabajadoras».

Hay que recordar que el pasado lunes 22 de noviembre el colectivo inició una huelga indefinida para reclamar un salario digno y un convenio justo, después de que el 17 de noviembre concluyera sin acuerdo la reunión del Comité de Arbitraje Laboral (TAL).

Igualmente, se ha tenido en cuenta el mencionado acto de mediación con la Inspección de Trabajo entre patronal y sindicatos que tendrá lugar el día 2. Ayer hubo una reunión y aunque no se alcanzó un quorum, confían en que en los próximos días se produzca un acercamiento y se pueda alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Salario congelado

Tras dos años con el salario congelado, su convenio colectivo mantiene una retribución en la categoría de limpiador/a mayoritaria en el sector, de 12.670,70 euros al año (incluyendo el plus de transporte), muy por debajo del salario mínimo interprofesional. La patronal propone a partir del 2022, establecer un salario anual de 13.510 euros (que es el sueldo mínimo legal que deben cumplir las empresas, por lo que no supondría incremento alguno). La compañías plantean un convenio vigente durante cinco años, eliminando el plus de transporte y el de antigüedad, lo que supondría un lustro sin subida salarial y con pérdida de derechos.

Por otra parte, los sindicatos se reunieron la semana pasada con la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para pedir su mediación, mientras los efectos de la huelga se dejan notar en la Universitat Jaume I, y centros sanitarios.