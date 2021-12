Tres familias al día piden el bono para pagar la luz en Castellón

Tres familias más al día piden el bono para pagar la luz en Castellón. La escalada de precios de la luz y la llegada del frío ha agravado la situación de las familias de Castellón que ya venían sufriendo la pobreza energética. A 31 de octubre, la provincia cuenta con 16.400 hogares beneficiarios del bono social eléctrico, unos descuentos que ofrece el Gobierno para poder costear este gasto mensual que se ha disparado en los últimos meses. En los últimos meses, son 800 nuevos hogares si se compara respecto a a cifra a 31 de diciembre del 2020, cuando los beneficiarios ascendían a 15.600.

Desconocimiento

Desde las entidades de apoyo social como Cáritas o Cruz Roja constatan que en muchas ocasiones se da un desconocimiento de los pasos a seguir para tramitar el bono e incluso hay familias con tarifa del mercado libre, que no saben que para pedir la ayuda deben tener un contrato en el de los precios regulados. Por ello, su función cada vez más es la de ejercer de asesores energéticos.

Medidas del Gobierno

Las tres medidas excepcionales del Gobierno para asumir la luz más cara este otoño-invierno son: aumento del descuento del bono social eléctrico (pasa del 25 y 40% a 60% para familias vulnerables y un 70% de rebaja de la factura para casos severos). Todo ello hasta el 31 de marzo del 2022. Hasta esa fecha se amplía el límite que prohíbe cortar suministros básicos de luz, agua o gas; y el tercer eje es el refuerzo del bono térmico (que suelen cobrar los del social) de 25 euros mínimo a 35, rondando la ayuda media unos 90 euros.

Insuficiente

A escala nacional, el sindicato UGT ha valorado que el incremento del bono social térmico resultará «insuficiente» para que los hogares vulnerables puedan mantener sus casas «a una temperatura adecuada para la salud»; y añadieron que es clave que la prohibición de cortar suministros «se mantenga sine die».

Más beneficiarios

Desde la Unión de Consumidores de Castellón (UCE), su delegado, Juan Carlos Insa, opinó que «resulta evidente que la actual situación de crisis energética debería implicar la posibilidad de que los bonos abarcaran a más beneficiarios». Y añadió además que «existe cierto grado de desconocimiento y debería fijarse algún sistema que permitiera su concesión automática a quien cumpla los requisitos». «Actualmente, se exige una solicitud expresa y una documentación que resulta farragosa de obtener. Se exige un plus de diligencia a personas que no están en condiciones de afrontar complejidades burocráticas y sin acceso a internet. Para personas mayores resulta prácticamente imposible de alcanzar salvo que cuenten con algún tipo de ayuda», indicó.

"La actual situación de crisis energética debería implicar la posibilidad de que los bonos abarcaran a más beneficiarios"

Ayudas de Cáritas

Elena García, responsable de Animación Comunitaria en Cáritas Interparroquial, explicó que el escudo social estatal por el covid está evitando cortes de la energía, «pero la deuda sí se va acumulando». Aparte de ayudar a pagar suministros están orientando a las familias y por primera vez «formamos para ello a los voluntarios de las parroquias». «Hay mucha desinformación y ayudamos a leer la factura de la luz. Muchas veces tienen contratadas potencias que no necesitan y pagan un mínimo demasiado alto. En ocasiones el exceso de consumo viene por uso de electrodomésticos muy viejos y les ayudamos a cambiarlo por otro eficiente. Ya no se hacen llamamientos masivos para recoger mantas, aunque en las parroquias siempre hay. Se ofrece una estufa de bajo consumo, para que el hogar esté confortable y no estén enrollados con la manta».