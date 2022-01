El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó, ha instado a acelerar las obras del corredor mediterráneo una infraestructura que, según ha definido, es clave parra el futuro económico de la provincia y de la Comunitat Valenciana. "En 2021 el puerto ha batido un nuevo récord y seguimos trabajando parta ser más competitivos, algo que solo será posible con el Corredor", ha manifestado.

Durante su intervención en la jornada que organiza Mediterráneo, Simó ha insistido en que no se puede entender el futuro del puerto de Castellón sin estar conectado al Corredor y ha hecho hincapié en tres aspectos: la importancia de esta infraestructura para toda España y no solo para las autonomías del arco mediterrráneo, la cohesión reivindicativa y la mayor sensibilidad por parte del Gobierno de España. "Este ha sido el Gobierno que más ha apostado por el Corredor, que más ha apostado por el acceso sur al puerto y que más ha pasado de los planes a los hechos", ha defendido.

Simó, no obstante, ha reconocido que queda mucho por hacer. "No estamos como nos gustaría. El Corredor lleva muchos años de retraso, pero sí es cierto que hay un cambio de voluntad y los plazos de ahora no esconden una falta de compromiso", ha manifestado.

Y como ejemplo, el presidente de PortCastelló ha recordado los más de 3.000 millones que ha aprobado el Gobierno de España para el Corredor desde junio del 2018 o los 1.700 para esta infraestructura que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "También hay que señalar el impulso que los fondos europeos van a dar al Corredor a pesar de la amenaza de recursos judiciales algo populistas", un línea de 150 millones de euros que, junto a la capacidad inversora de PortCastelló, servirán para que el acceso sur al puerto será una realidad.