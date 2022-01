La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, señaló este jueves que «queremos ir de la mano de los vecinos» en torno a la remodelación de la avenida de Lledó, pero «sin politizaciones ni enquistamientos». Así se expresó en referencia a la tensa presentación del proyecto a vecinos y asociaciones el miércoles, a la que no pudo asistir por su viaje a la feria de turismo Fitur.

Reuniones y escuchar

La munícipe abundó en que «haremos las reuniones que tengamos que realizar, contaremos el proyecto todas las veces que sea necesario y recogeremos las propuestas de los vecinos de Castelló a los que gobernamos y queremos seguir gobernando para mejorar esta ciudad y no podemos hacerlo sin escucharles, pero sin politizaciones, sin odio, sin generar malos entendimientos».

Apuntó que «de la mano de los vecinos» van a solucionar «los problemas e incorporar todo aquello que sean mejoras de un proyecto tan bonito que no tuvo ningún voto en contra de los grupos políticos en el Ayuntamiento cuando se presentó en su momento».

Abiertos a incorporaciones

En la misma línea se expresó el concejal de Urbanismo, José Luis López, quien insistió en que están «abiertos» a pequeñas modificaciones siempre que no impliquen una variación sustantiva y que no afecten al motivo por el que se les concedió la subvención de Europa. «De lo que se trata es de poner encima de la mesa el proyecto y las posibles soluciones, y llegar a acuerdos dentro de cambios que no sean sustanciales». En otras palabras, «que la avenida de Lledó no sea peatonal no vamos a modificarlo, porque no podemos».

Sin embargo, sí advirtió que hay propuestas vecinales que son perfectamente viables, como las que afectan a dos calles sin salida. También aseveró que va a haber reuniones durante estos días para ver si hay una opción de cambiar los huertos urbanos por la ubicación del parking disuasorio.

Valla de Rafalafena

Respecto a la valla de Rafalafena, confirmó que se va a quitar pero no se va a tirar, porque costó mucho dinero, sino que se reubicará y se barajan varios destinos, como instalaciones deportivas. No obstante, insistió en que el objetivo es poner en valor el parque, que no tiene ningún sentido que esté cerrado. «Hubo muchas críticas por parte de la población en su día cuando se valló. Cualquier proyecto genera discrepancias y es sano que la gente las pueda verbalizar», matizó.

Fiestas de la Magdalena

Añadió que se está trabajando para que las obras no afecten a la Romeria, si se llega a celebrar, para lo que están trabajando, ni a la Ofrenda, porque se harán en tres fases y empezarán por esa zona.

"Será positivo"

«Va a ser un proyecto muy importante para la ciudad de Castelló y positivo para los vecinos de esta área», resumió José Luis López, para el que «esta misma negativa o rechazo también lo tuvimos en la reunión del Raval Universitari cuando hicimos el puente y hoy en día es una infraestructura que nadie pone en duda. Creo que va a pasar lo mismo, va a ser una mejora que nadie va a poner en cuestión», resumió edil.

Exponer planos y atender dudas

Por último apuntó que se van a exponer todos los planos del proyecto para que los vecinos que deseen tengan acceso en la Cámara Agraria y, si resulta necesario, hacer atenciones individualizadas para informar al detalle de cada una de las actuaciones, recoger sus propuestas y atenderlos».

La alcaldesa recordó que es un proyecto que presentó el PP y no el PSOE ni el Acord de Fadrell, que en el plan de movilidad no tuvo ninguna enmienda por ningún partido político o asociación vecinal y que, teóricamente, era consensuado con la ciudadanía. Y si era bueno tenía que salir adelante gobernara quien gobernara».

Críticas del PP

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, aseguró que el gobierno de Amparo Marco «se ha dado un baño de realidad al plantarse los vecinos ante la reforma impuesta, innecesaria e indefendible de la avenida» de Lledó. Aseveró que «la reunión con la que el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos pretendía blanquear su proyecto estrella y convencer de los beneficios de una obra que va a costar 3,3 millones de euros en plena pandemia ha avivado todavía más el malestar de los castellonenses». Una obra que --dijo Carrasco-- nadie la ha pedido y no responde a un proceso de participación ciudadana.