Uno de cada cuatro médicos de Castellón llegará a la edad de jubilación en 10 años

Casi uno de cada cuatro médicos en la provincia de Castellón alcanzará la edad de la jubilación en la próxima década, según se desprende de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística sobre sanitarios colegiados.

Desde el colegio de Médicos de Castellón señalan que ya han alertado a la Conselleria de Sanitat en repetidas ocasiones que debía encarar el problema que representa la jubilación de profesionales. Por ello, «es necesario un plan de ordenación que tenga en cuenta el importante porcentaje de médicos próximos a la jubilación para, de acuerdo con las administraciones competentes, implementar medidas para favorecer la incorporación de profesionales jóvenes una vez finalizada su formación.

11 años de formación

El problema es que, como explica Alejandro Calvente, presidente del Sindicato Médico, la formación de un médico puede prolongarse entre diez y once años (sumando entre carrera, preparación y MIR) y luego ante las condiciones laborales que ofrece la Conselleria de Sanitat deciden irse a otros países, como Francia. «Cada año se marchan 3.000 médicos de España formados con el MIR. Ya podemos abrir plazas MIR que mientras no se les pague mejor y se les ofrezca un contrato estable que no tengan que estar pendientes de si podrán pagar la hipoteca o el colegio de sus hijos», señala. «Lo hemos dicho al Gobierno nacional y autonómico», resaltó Calvente, quien defendió mejorar las condiciones de contratación para evitar la futa de cerebros. Concatenación de contratos de corta duración, contratos covid o de acumulación de tareas sin saber si van a renovar, ¿después de 11 años de preparación?», se plantea este responsable.

Contratación

Estima que el año que viene habría que contratar entre 80 y 120 médicos en Castellón para atender las jubilaciones.

¿Seguir en activo hasta los 70?

Desde el colegio de médicos, no obstante, matizan que «no podemos saber cuántos se van a jubilar porque es una decisión personal de cada uno de ellos. «Se pueden jubilar a los 65 si tienen cumplidos 37 años y medio de cotización sin pérdida. Los funcionarios pueden hacerlo antes, pero la mayoría son estatutarios, y en general como se ha ido alargando la edad de jubilación se concede casi automáticamente una prórroga casi hasta los 67», expresa Calvente. Y a partir de ahí se tiene que pasar una valoración de riesgos para evaluar si está en condiciones y así poder prorrogar hasta los 70 años, cuando ya no pueden continuar.

Peores condiciones con el covid

Con todo, el delegado del sindicato CSIF Francisco Artola alerta que «debido a las condiciones actuales del sistema no se están solicitando prolongaciones del servicio activo por parte de médicos y profesionales sanitarios de Castellón». Lo achaca al «incremento de la presión asistencial debido a la pandemia, sumado a la sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales, dado que no se están sustituyendo muchas bajas ni periodos de vacaciones, junto con el incremento de las faltas de respeto e incluso agresiones, así como la escasa sensibilidad de la administración autonómica ante la situación de los facultativos». Señala que los profesionales están decidiendo no prorrogar su vida laboral, pese a que la mayoría estaría capacitado para continuar hasta el tope máximo de 70 que establece la normativa y optan por retirarse cuando alcanzan la edad y las condiciones establecidas para ello», relata.