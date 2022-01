Los médicos se marchan de Primaria

La pandemia ha puesto de manifiesto los problemas endémicos que sufre desde hace años la Atención Primaria. Uno de ellos es la falta de médicos de familia para poder ampliar las plantillas o cubrir bajas. La propia consellera de Sanitat, Ana Barceló, volvió a reconocer en Les Corts, en su comparecencia del pasado martes, que no hay facultativos disponibles en bolsa para reforzar los centros de salud. Por tanto, por mucho que desde la Administración se creen plazas no hay doctores para ocuparlas.

Desde el Colegio de Médicos de Castellón explicaron ayer que el problema estriba «en las condiciones de trabajo que se les ofrecen desde las administraciones públicas. España es uno de los países con mayor número de facultades de Medicina, de las que anualmente salen profesionales bien formados. Médicos que acaban marchándose al extranjero o pasándose a la medicina privada porque les ofertan mejores condiciones, tanto laborales como salariales, además de estabilidad».

«Sería bueno plantearles contratos de un mínimo de tres años, así como garantías a la hora de realizar su tarea, que sepan cuántos pacientes van a ver en consulta a diario, con ratios adecuadas. Y es que a una media de dos minutos por paciente, que tenemos actualmente, es prácticamente imposible dedicarles la atención que precisan», apuntaron desde la entidad colegial, al tiempo que recordaron a Barceló que ellos no han sido consultados para elaborar el nuevo Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023.

Jubilaciones

En esta misma línea, se manifestaron desde el sindicato médico CESM-CV, que tiene claros los motivos por lo que está sucediendo este problema. «A esta situación actual se ha llegado por años de falta de previsión. No tenemos ahora profesionales suficientes porque los han tirado al no haber ofertas de contratos decentes, por lo que los médicos se han buscado la vida, ya sea yéndose a otras comunidades o fuera de España porque las condiciones laborales son mucho mejores», explica el portavoz del sindicato, Víctor Pedrera. El portavoz sindical alertó de que ya no hay facultativos que opten por alargar su carrera profesional más allá de los 65 años, como sucedía antes.