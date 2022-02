¿Por qué Castellón no tiene una unidad de oncología para tratar a los niños con cáncer?

¿Por qué no hay una unidad específica para tratar a los niños con cáncer en Castellón? En Castellón no existe unidad de oncología pediátrica, por lo que los críos deben ir a València a recibir atención, en el hospital Clínic o en la Fe. Este martes se celebra el día mundial de esta patología.

Beneficios

Familias de niños aquejados por esta patología de la provincia considerarían beneficioso crear una unidad de oncología pediátrica en Castellón, ya que por desgracia hay muchos niños de Onda, Vila-real, Burriana o Almassora aquejados, explica Amparo Alcaraz, miembro de la junta directiva de Aspanion en Castellón.

En la misma línea, Manel Nieto, coincide en que su existencia evitaría los trastornos que supone el desplazamiento a familias hasta la capital del Turia, sobre todo a las familias del norte de la provincia y del interior.

También el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer Carlos Ulldemolins, lo considera positivo, sobre todo para familias vulnerables.

No hay casos suficientes

No obstante, Aspanion Comunitat no reivindica su creación porque «no hay casos suficientes y estiman que hay mejor garantía terapéutica si se tratan en València». Un ejemplo, a nivel de toda la Comunitat se diagnostican 150 casos de cáncer infantil al año.

Los servicios de Aspanion

Aspanion pone pisos a disposición de las familias que deben desplazarse a Valencia. En Castellón, además, tienen acceso a una consulta quincenal de una psicóloga y hay una unidad de terapéutica ambulatoria en el General de Castelló para ciertos tratamientos, técnicas, analíticas, o consultas de seguimiento. Aspanion atendió en el 2021 a un millar de castellonenses.

Piden más investigación

Las familias de niños con cáncer urgen más investigación y hacer un seguimiento a largo plazo a los enfermos tras el alta oncológica. Así lo revelan desde la asociación Aspanion.

Las leucemias son el tipo de cáncer más común en niños.

La tasa de supervivencia se sitúa en alrededor del 80%; pero no todos lo superan y el cáncer infantil es la primera causa de muerte en esta franja. La leucemia es el tipo de cáncer más común en niños.

Tipos de tumor específicos

Los familiares demandan investigación porque muchos tipos de tumor son específicos de la infancia y adolescencia y precisan tratamientos propios y específicos.

Seguimiento a largo plazo

Por otro lado, Aspanion pide habilitar mecanismos para dotar a los supervivientes de un informe médico que indique la enfermedad, el tratamiento, qué secuelas u órganos se pueden ver afectados y que el informe esté a disposición del paciente y de Sanitat. Todo para que al médico ante la mínima sospecha, le salte la alarma, y así prevenir secuelas. Este fue el proyecto más votado en presupuestos participativos de la Generalitat en el 2021.