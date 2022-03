La Conselleria de Educación, directores de centros de la provincia de Castellón y la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) del IES Ribalta de Castelló lanzan un claro mensaje en defensa de la labor de prevención y reacción contra el acoso escolar en respuesta a las acusaciones de la Asociación Contra el Acoso Escolar de Castellón (ACAEC).

Así, los agentes del ámbito educativo cargan contra las afirmaciones de dicha asociación contra el acoso, que en un artículo de este diario afirmaba que los centros no reconocían el acoso escolar «negándolo por defecto», en palabras de su portavoz, Liliana Martiniuc, quien llegó a decir que entre las denuncias que se reciben en la citada asociación «muchos de los casos más graves están en el IES Ribalta de Castelló».

Unas afirmaciones que desde la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (ADIP-PV) y de Directores de Secundaria (ADIES-PV) de la Comunitat Valenciana calificaron como «difamatorias» y de «una falta de respeto a toda la comunidad educativa que trabaja y se esfuerza cada día por atender al su alumnado».

«Grave ataque»

Asimismo, añadieron que estas declaraciones constituyen un «grave ataque» a la educación pública de la autonomía, que «cumple rigurosamente con todas las pautas y protocolos establecidos por Conselleria». Por su parte, desde el AMPA del IES Ribalta también salieron a desmentir dichos comentarios y señalaron que en su centro solo hay dos protocolos de acoso iniciados este curso y se han notificado a la Dirección Territorial de Educación, donde existe personal especializado que ha orientado y dado apoyo al instituto, además de supervisar todas las intervenciones realizadas.

En este sentido, la asociación de madres y padres del Ribalta apuntó que «no es cierto que en el IES el alumnado reciba palizas, porque no hay ninguna denuncia en el curso actual por este motivo». También defendió que no se pueden vincular cuestiones que no guardan relación con las autolesiones, que aunque es cierto que ha aumentado su número en el ámbito global de los centros de Secundaria, tal y como publicó este periódico, «en la mayoría de casos se han de analizar las causas concretas y no tienen que ver con el acoso escolar».

Herramientas

La principal herramienta con la que cuenta la Conselleria de Educación y todos los centros es el plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia, conocido como Previ. En su estructura dispone de unidades de atención e intervención en las direcciones territoriales del departamento autonómico como uno de los instrumentos básicos para atajar cualquier conflicto grave que aflore de forma coordinada con el conjunto de la comunidad educativa.

La Comunitat Valenciana dispone además de un observatorio para la convivencia escolar, con tal de evaluar la situación en cada momento y proponer nuevas acciones a abordar.