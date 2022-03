Es posible que en su dispositivo móvil haya recibido mensajes o audios en los que poco más o menos se insinúa que este lunes se acaba el mundo: “Me ha llegado un comunicado de una persona que está metida en Repsol y el lunes pondrán piquetes para que no puedan echar gasolina porque hay una huelga indefinida de transportistas que afectará a todo. Así que llenar garrafas y depósitos antes de que ese acabe”. Este es el audio de una señorita con no muy buenas intenciones que es posible que hayas recibido en tu teléfono. Pues bien, es rotundamente falso. Así se lo ha confirmado a Mediterráneo Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio: “Son los típicos bulos que hace años nos podíamos creer, pero ahora ya veo difícil que alguien haga caso. Desde luego no hay ningún problema de desabastecimiento en las gasolineras y recomiendo a la gente que no llene garrafas porque al margen de ser absurdo, es ilegal transportar la gasolina de esa forma”.

Rabadán incide en lanzar un mensaje tranquilizador: "Tenemos la inmensa suerte de vivir en Europa Occidental y aunque podemos tener algunos problemas, uno de ellos no será el de quedarnos sin gasolina". Sí admite el director general de la CEEES que "no es normal el encarecimiento del precio de la gasolina", pues desde las gasolineras son los primeros afectados de este incremento: "Una cisterna ahora es entre 6.000 y 9.000 euros más cara, así que el único problema es que los pequeños y medianos empresarios que por ejemplo tienen surtidores en zonas rurales tendrán más complicado aprovisionarse por un tema meramente económico". Gasolinas baratas en Castellón: La gasolinera más buscada de la provincia, en venta por 150.000 euros Para concluir con el alarmismo, esta voz autorizada confirma que en las estaciones de servicio "se recibirá con los brazos abiertos a quienes quieran llenar sus depósitos porque cuando la gasolina sube el consumo se retrae", pero de ahí a decir que se acabará la gasolina… Sin huelga de transportes en Castellón Más de lo mismo se puede decir en cuanto a otros mensajes que llaman a una huelga general. "El día 13 todos a la calle. El 14, paro nacional indefinido. Si ellos no trabajan, nosotros tampoco". Esto es lo que se puede leer en algunos bulos difundidos en cadena. Pues bien, desde la patronal de transportistas de Castellón, así como la de Valencia, desmiente que se vaya a sumar a la huelga. Amenaza de huelga por la subida del precio de la gasolina entre los transportistas La convocatoria de un "paro nacional indefinido" a partir del próximo lunes en el sector de los transportistas ha desatado el miedo al desabastecimiento en los supermercados. La huelga, que no ha sido secundada por las principales asociaciones de transportistas, parte de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte y pretende negociar con el Gobierno la situación económica de "quiebra total" en la que viven el 90 % de las empresas de transportes, según han denunciado. Sin embargo, desde Mercadona también han confirmado a este periódico que "no hay ningún problema de desabastecimiento más allá de los problemas con el aceite de girasol que ya se han explicado". El precio del aceite de girasol superará al de oliva en cuestión de semanas Los mensajes a la calma son por tanto constantes en cuanto se acuden a fuentes oficiales, aunque por desgracia muchos crédulos o malintencionados siguen dando más pábulo a audios que se envían por WhatsApp. La alerta ha ido en aumento por la viralización de los mensajes en varias redes sociales, en la que se insta a la población a comprar provisiones para los próximos días. Pese a la acumulación de gente en los supermercados, las principales asociaciones de transportistas se han desmarcado de la huelga (como la mayoritaria Comité Nacional del Transporte por Carretera), afirmando que "el abastecimiento está garantizado".