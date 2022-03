De Vinaròs al frente ucraniano a combatir la «agresión»

«No puedo quedarme en España mientras mis compatriotas están muriendo». Son las palabras de Roman Ivanik, un ucraniano residente en Vinaròs que ha decidido volver a Ucrania para defenderla. Justo este jueves partió en vehículo junto a otros dos ucranianos residentes en Madrid y Alicante para incorporarse en pocos días a una brigada de combate.

No tendría la conciencia tranquila

«No tendría la conciencia tranquila si no hago todo lo posible para combatir esta agresión», expone Ivanik, quien añade: «Soy ucraniano y para mí es un orgullo». En su viaje, aprovecharán para llevar material sanitario y ropa para repartir entre la población.

Lo pensó desde el primer día

Nacido en 1968 en Ivano-Frankivsk, ciudad cercana a la frontera con Polonia, Ivanic nunca hubiera imaginado que se iba llegar hasta el punto de una invasión rusa por todo el país. Cuando empezó la guerra, pensó en volver a Ucrania desde el primer día, pero necesitaba un tiempo para realizar unos trámites importantes antes de partir.

Hace años que no empuña un arma

Roman tiene formación militar, pero hace muchos años que no empuña un arma. Por eso, al llegar confía en poder tener algo de tiempo para prepararse antes de dirigirse al frente.

En cuanto a las negociaciones entre ambos países, cree que «es muy complicado llegar a un acuerdo con las exigencias de Putin. Este no es su país, no tiene nada que hacer allí. El futuro de Ucrania debe decidirlo los ucranianos», sostiene.

Solidaridad

Roman ha mostrado su agradecimiento por la solidaridad de los países europeos, el material que se está enviando y el acogimiento de sus compatriotas refugiados. «Considero muy importante la ayuda humanitaria que nos están brindando los países europeos en todos los sentidos. España, por ejemplo, se ha volcado, y yo lo he vivido porque he estado aquí, ha sido increíble el apoyo y la solidaridad de la gente estos últimos días aportando todo lo que pueden para enviarlo a Ucrania», señala.

Unión Europea

Roman, vive y trabaja en Vinaròs. Su hija reside en Madrid pero tiene también familia y amigos en Ucrania. Él ha vivido en Ucrania, Suecia y España y conoce el pensamiento y la forma de vida occidental y la soviética. Le gustaría que Ucrania formara parte de la Unión Europea.

No nos vamos a rendir

Sobre el conflicto, considera que «va para largo. No nos vamos a rendir. Estamos seguros de que vamos a ganar esta guerra, pero no sé a qué coste y de qué manera. Están muriendo muchos civiles y nuestras ciudades están siendo destrozadas, pero no van a poder doblegar el sentimiento de un país. Ganaremos la guerra y después vamos a poner todos los esfuerzos en reconstruir nuestro país».