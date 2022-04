Feria Valencia prevé compensar con otros eventos y certámenes la pérdida de casi 5 millones por Cevisama

La decisión de cancelar su mayor evento comercial (Cevisama) -adoptada la semana pasada por los efectos de la guerra y la crisis de costes energéticos en las empresas del sector-, supone un roto en toda regla para las arcas anuales de Feria València. La institución tenía un presupuesto para 2022 de 24,3 millones de euros y el traslado de su acontecimiento estrella a febrero de 2023 supone un golpe de casi cinco millones en sus ingresos. No obstante, el director general de la entidad, Enrique Soto, ha asegurado a este diario que espera compensar con eventos y el empuje de otros certámenes esa reducción en la facturación.

Soto recordó que, hasta 2018, Cevisama representaba un tercio de los ingresos anuales de Feria València, principalmente por el paso atrás dado por otros certámenes históricos y con peso que organizaba la institución como el del mueble. A partir de dicho año, ese 30 % fue bajando hasta llegar a este 2022, en el que la feria de la cerámica ya solo representaba el 20 % del presupuesto total. Tres son los motivos aducidos por Soto para justificar esa reducción: el crecimiento de ferias como la del hábitat, que ha pasado de ocupar 6.000 metros cuadrados brutos a los 80.000 previstos para la edición de este próximo septiembre, la aparición de productos nuevos como Espacio Cocina o Baby Kid Spain, y la evolución de los congresos y eventos, que en 2018 aportaron 1,9 millones al presupuesto ferial y en este 2022 llegarán a 2,7.

"La decisión tendrá impacto en las cuentas. ¿Hasta dónde? Se verá", dice Enrique Soto

El director general de la entidad ha admitido a este diario que la cancelación de Cevisama tendrá un "impacto en las cuentas. ¿Hasta dónde? Se verá". Soto cree que hay motivos para cierto optimismo porque la comercialización de algunas ferias, como Hábitat o Iberflora, está yendo mejor de lo presupuestado. Otras, como la recientemente celebrada Fimma-Maderalia "ha ido muy bien, con un incremento del 10 % en los visitantes, de los cuales el 15 % eran extranjeros".

Congresos

A este factor hay que sumar los congresos y eventos previstos o en fase de negociación. Para lo que queda de año, están confirmados 30, que generarán 60.000 visitantes, entre los cuales se incluyen los 6.000 que aportará la convención europea de la empresa Linux, que ocupará el centro de eventos y cinco pabellones durante 5 días. También hay 21 en fase de gestión, con 30.000 potenciales visitantes.

En consecuencia, Soto aseguró que en la "entidad vamos a tratar de llegar al equilibrio presupuestario". Si no es así, lo no ingresado iría a pérdidas. Pese a todo, el director general de Feria València aseguró tajantemente que no va a ser necesario ni un ERTE ni despidos por la cancelación de Cevisama. Y es que la plantilla, integrada por 125 trabajadores, es fundamental para preparar la próxima edición de la feria de la cerámica -será en su fecha habitual de febrero, en este caso ya de 2023, después de que la de 2020, tras ser cancelada la de 2021 por la covid, se trasladara a junio- y los restantes certámenes, además de para lograr nuevos eventos. El año que viene, por ejemplo, Feria València ya tiene cerrado acoger el campeonato de Europa de gimnasia rítmica.