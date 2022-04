Profesores y padres piden más recursos para poder aplicar el nuevo currículo de Bachillerato

Los profesores y padres de la pública reclaman más recursos para poder aplicar el nuevo Bachillerato, cuyo currículo fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Así, Marc Candela el portavoz del sindicato mayoritario STEPV, demanda rebajar las ratios, así como incrementar la oferta formativa --dado el aumento de modalidades y optativas-- para que llegue al máximo de centros.

Ratios

En ese sentido, Candela urge reducir el número de alumnos por aula para ofrecer un aprendizaje más individualizado, así como personal especializado para el alumnado con más dificultad. En concreto, CCOO pide situar los topes en 25 estudiantes por clase, máximo 15 en las materias prácticas, y contar con personal socioeducativo, como expone Xelo Valls.

Modalidades

El nuevo Bachillerato incorpora una nueva modalidad, la General, con un enfoque global, y divide el Bachillerato Artístico en dos --Artes Plásticas y Diseño; y Música y Artes Escénicas-- . El portavoz del STEPV recuerda que hasta ahora el Bachillerato de artes se impartía en pocos centros, por lo que habría que trabajar por elevar la oferta formativa en el mayor número de institutos posible.

Optativas

Del lado de los padres, la Confederación de asociaciones de padres Gonzalo Anaya ve bien que se diversifiquen las optativas. «Lo que esperamos es que se oferten en todos los centros, se tengan los recursos docentes necesarios y los medios didácticos para que puedan elegir en igualdad de condiciones en todos los centros educativos. Y lo mismo se aplicaría para las de la ESO», señalan desde esta Confederación, que aglutina a Castellón, Valencia y Alicante.

Bajada de la exigencia

Por su parte, el sindicato CSIF, mayoritario en la función pública, advierte que reducir los niveles de exigencia al alumnado perjudica a la educación pública. Considera que el futuro currículo no resolverá los problemas reales del sistema educativo: paro juvenil, abandono escolar, falta de inversión, ratios elevadas, diferencias entre CCAA, etc. Es más, añade, la reducción de la exigencia impedirá el progreso adecuado en la educación superior para el alumnado con menos recursos. "Con estas medidas, se pretende distorsionar estadísticas reduciendo tasas de repetición y aumentando la tasa de titulación, pero no se solucionarán los problemas endémicos del sistema educativo", subrayan.

Modalidades

El nuevo currículo se aplicará el próximo curso en primero y al siguiente en segundo de Bachillerato. Se podrán cursar cuatro modalidades: Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, Artes o General. Este último está pensado para aquellos estudiantes que busquen una formación más global y flexible, y permite una configuración prácticamente individualizada.

Además, se recupera la doble vía en la modalidad de Artes: Artes Plásticas, Imagen y Diseño; y Música y Artes Escénicas.

Asignaturas comunes

En el primer curso, todos los alumnos deberán cursar Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Valenciano y Literatura I y Lengua Extranjera I.

En segundo de Bachillerato las materias comunes serán: Historia de España, Historia de la Filosofía, Lengua Castellana y Literatura II y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura II y Lengua Extranjera II. Estas se completarán con las asignaturas específicas de cada modalidad, detalladas también en este real decreto.

Autonómico

A partir de aquí, serán las comunidades autónomas las que completen el currículo de la etapa y regulen las materias optativas, que deberán incluir, al menos, una segunda lengua extranjera. Los centros educativos y el profesorado, en el marco que establezca cada administración educativa, podrán hacer propuestas de otras optativas propias y adaptarán las enseñanzas a su alumnado.

Titular

Para obtener el título de Bachillerato, será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos. De manera excepcional, se podrá obtener con una materia no superada siempre y cuando el estudiante tenga una media aritmética de cinco en el resto de asignaturas, haya asistido a clase y realizado las pruebas y exámenes correspondientes y se considere que ha alcanzado los objetivos generales de la etapa.

Tres cursos

Como novedad, para promover y facilitar la formación de deportistas de alto nivel, estudiantes de enseñanzas artísticas o con necesidades educativas especiales, se permitirá realizar el Bachillerato en tres años, siempre y cuando así lo aconsejen las circunstancias personales del alumnado.