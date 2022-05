Los deberes de los nuevos consellers en Castellón

Los nuevos consellers tomaron este lunes posesión de sus cargos y tomaron el relevo al frente de las diferentes carteras de manos de sus predecesores. Arcadi España, Rebeca Torró, Raquel Tamarit, Josefina Bueno y Miguel Mínguez asumen su nuevo cometido con una extensa lista de deberes pendientes en la provincia de Castellón.

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico: Arcadi España

Arcadi España cambió este lunes su cartera, al pasar a ser el máximo responsable de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que recaía en manos de Vicent Soler, y traspasando así a Rebeca Torró la de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. «La creación de empleo debe ser el objetivo de todas las nuevas políticas», defendió este lunes Arcadi España en su toma de posesión, instando a «aprovechar la oportunidad de los fondos europeos», «avanzar hacia una administración activa» y «apostar por la colaboración público-privada».

El nuevo dirigente de Hacienda jugará un papel central en el nuevo Consell, pues será el encargado de confeccionar los presupuestos para el ejercicio del 2023 y garantizar que el reparto de las cuentas y las inversiones destinadas a la provincia de Castellón sean suficientes y equilibradas a las otras provincias del territorio valenciano. No obstante, existen condicionantes históricos a tener en cuenta. Uno de ellos es la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno central, estando pendiente aún la reforma del sistema de reparto de fondos. Y el otro es recibir una compensación de la deuda histórica desde Madrid, causada en parte por la mencionada problemática.

"La creación de empleo debe ser objetivo de toda política"

Ahora bien, aprovechar los fondos europeos y lograr que lleguen a los municipios y las empresas, también las pequeñas y medianas, será una de las principales ocupaciones de Arcadi España en los próximos meses antes de las elecciones. La inyección económica por parte de la Unión Europea supone una oportunidad única para impulsar la transformación.

Conselleria de Sanidad y Salud Pública: Miguel Mínguez

El nuevo conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de València, investigador principal del Instituto de investigación sanitaria Incliva, y jefe de servicio del Hospital Clínico de València, tomó ayer posesión de su cargo en sustitución de Ana Barceló, quien será síndica del PSPV en Les Corts. Mínguez accede a esta cartera en un momento en el que la presión asistencial por el coronavirus está a la baja y se ha retomado la normalidad en la atención tras dos años marcados por la pandemia que ha puesto de manifiesto «las carencias y fortalezas» del sistema, así como la necesidad de que sea «más ágil y robusto».

Entre sus primeros retos está, sin duda, acelerar el nuevo plan de atención primaria para mejorar la asistencia en el primer eslabón del sistema sanitario tras las graves deficiencias puestas de manifiesto durante la pandemia, siendo la demora en las consultas de Medicina de Familia una de ellas.

"El sistema tiene que ser más ágil, eficiente y robusto"

En cuanto a los deberes de Sanitat en la provincia, destaca el reconocimiento del Hospital General de Castelló como un centro para realizar trasplantes renales, así como la necesidad de dorar al centro hospitalario de referencia en la provincia de todos los medios y recursos necesarios, tras la polémica por la distribución de las 606 nuevas plazas estructurales.

Actualmente, hay dos obras importantes en marcha. El nuevo hospital de día oncológico del Provincial, que debe abrir sus puertas a finales de año, y la reforma de Urgencias del General. También tiene por delante acercar posturas con sindicatos, colegios profesionales y sociedades científicas.

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: Raquel Tamarit

Raquel Tamarit recibió este lunes la cartera de Educación, Cultura y Deporte de manos de su predecesor, Vicent Marzà. Maestra de Inglés y exalcaldesa de Sueca llega al cargo tras ser secretaria autonómica de Cultura.

Tamarit se comprometió ayer con la educación pública, que permite que cualquier persona pueda «cumplir sus sueños», y con la promoción del valenciano, «una convicción imprescindible» a la que nunca renunciará. «Que no haya ningún niño o niña al que limiten hasta dónde puede llegar, que no haya niña a la que le digan qué puede o no estudiar, y no haya familia a la que le caiga una lágrima por no poder pagar la educación de sus hijos», señaló.

"No habrá niño al que limiten ni digan dónde llegar"

El despliegue de los currículos de la Lomloe (cuya negociación comienza ahora) es uno de sus retos más inminentes, junto a la mejora de la FP, tanto en oferta ajustada al mercado, desarrollo normativo y recursos (Pedro Sánchez anunció ayer una inversión millonaria). El futuro centro integrado de FP del Puerto de Castelló; el centro integrado de cerámica, mejoras en centros (IES Vicent Castell y Caminàs de Castelló o el CEIP de Bejís) o un nuevo instituto para la capital de la Plana o el futuro centro de Innovación Educativa en la UJI. Reabrir las cantinas cerradas, como la del IES de Nules, es otro tema pendiente, así como obras ya previstas, La Moleta y Colonia Segarra, de la Vall, en licitación; o el Rosario Pérez, pendiente de reubicar), o reivindicadas (reforma CEE Hortolans de Burriana). Los sindicatos reclaman, además, reducir las ratios y la burocracia así como mejorar plantillas, armonizar carga lectiva y recuperar el poder adquisitivo. Además, hay asuntos enquistados como la jornada escolar (hay una recogida de firmas en marcha para pedir cambiar la norma), el decreto de orientación. Otros asuntos son la consolidación del personal interino en aplicación de la ley Iceta o el nuevo decreto de convivencia, que se ha negociado estos últimos días.

Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital: Josefina Bueno

Josefina Bueno ya es nueva consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. La hasta ahora senadora socialista y que la legislatura pasada fue directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, recibió ayer el traspaso por parte de su antecesora, Carolina Pascual, quien le instó a «rematar la faena» realizada por la Conselleria en los últimos años.

Entre los deberes pendientes, el más urgente es el nuevo plan plurianual de financiación para dar a las universidades un horizonte estable, tras más de una década. Y es que 2022 es el último año en el que la UJI va a contar con el pago de la deuda histórica, con lo que la Jaume I puede sufrir un importante recorte de ingresos en el 2023 si no se activa el plan plurianual o se prevé un importe similar al que dejará de ingresar. La firma del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas, con la mejora de las condiciones del profesorado asociado, que supone el 40% del personal docente de la UJI, y que se siente discriminado, es otra de las cuestiones.

"Tenemos que impulsar los centros de investigación"

Precisamente, en la toma de posesión, Bueno afirmó que trabajará por conseguir «el mejor plan de financiación» universitario, una actuación que a su juicio tiene que estar dotada de «estabilidad presupuestaria» y que debe permitir rejuvenecer las plantillas con unos salarios acordes. Subrayó además su compromiso por «impulsar las nueve instituciones universitarias de la Comunitat y sus centros de investigación, que son «punteros a nivel mundial» y señaló que la digitalización «no puede reproducir brechas existentes, sean territoriales, de género o de edad».

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad: Rebeca Torró

La valenciana Rebeca Torró, hasta ahora secretaria autonómica de Economía Sostenible, recibió ayer la cartera de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de manos de su antecesor, Arcadi España. Lo hizo en la sede de la administración autonómica y marcó sus propios retos: «Debemos impulsar la movilidad sostenible, acelerar la implantación de renovables para buscar la soberanía energética y servir de elemento dinamizador de la economía a través de la obra pública».

Torró asume el nuevo cargo con una serie de proyectos pendientes en Castellón. Mejorar el transporte público es uno de los retos a afrontar, con el Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible (Pmome) del área de Castelló en tramitación, pero también con la promesa de implantar aquí un billete único para los diferentes medios, como ya ha ocurrido en otras zonas de la autonomía. En Movilidad, deberá trabajar además en consolidar la demanda del aeropuerto e impulsar su diversificación.

"Debo impulsar la implantación de energías renovables"

Por otro lado, en Obras Públicas, una de las actuaciones a completar más relevantes consiste en unir la ronda de la capital de la Plana con el último tramo entre la UJI y la rotonda de acceso a la AP-7. Aunque la inversión, de unos 35 millones, corre a cargo del Consell, el Ayuntamiento ya trabaja en la redacción del proyecto. Más deberes son acelerar el bulevar de la Plana tras años al ralentí o construir un puente de conexión entre los polígonos de la Vall d’Uixó. Mientras, en Política Territorial, Torró deberá reactivar y consensuar el Plan de Acción Territorial, garantizando el suelo industrial, y resolver el futuro del Pativel.