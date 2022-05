¿Por qué no aparece ningún colegio concertado en la lista de los más demandados en Castelló? Tras hacerse públicos las listas provisionales, dos colegios públicos de Castellón se han metido en el ránking de los 10 más solicitados de la Comunitat. Se trata del Censal y del Soler i Godes de la capital autonómica, que aparecen en el puesto número 2 y 8 del ranking autonómico. Estos datos los facilitó la Conselleria de Educación ayer, día en que se hicieron públicas las listas de admitidos.

Públicos

En cuanto al top ten de la capital de la Plana, seis de los centros más demandados tienen jornada partida y cuatro intensiva (Soler i Godes, Benadresa, Herrero y Fadrell). Ninguno es concertado.

Las causas

El presidente de la federación católica de asociaciones de padres Concapa Castelló, Antonio Rodríguez, señala que hay dos factores que van calando en muchas familias, por una parte el que en muchos colegios se ofrece aula gratuita de dos años y en algunos casos, los padres no quieren cambiar y en otro, y esto ocurre desde hace años, que los colegios concertados están sobredemandados y los padres no se arriesgan , si no tienen posibilidades reales, a pedirlos, ya que puede ocurrir que si las dos primeras opciones no son concedidas, la escolarización sea lejos del domicilio y en un colegio que inicialmente no entraba en sus previsiones. "Incluso se está dando algún caso, que incluso con hermanos en el colegio no se han podido escolarizar, por lo que reina la prudencia", añade.

Ranking provincial

La clasificación provincial la encabezan los dos centros antes citados. A diferencia de años anteriores solo hay en ella dos concertados, ambos de Vila-real, el Virgen del Carmen y el Fundación Flors, que ocupan el puesto 4 y 5.

La baja natalidad ha dejado más de 1.400 vacantes públicas de Infantil de tres años en la provincia de Castellón, donde el 98,5% de los niños ha sido admitido en alguno de los colegios elegidos en primera o segunda opción.