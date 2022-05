Aura tiene 21 años y es de Castelló. Es profesora de baile y actúa como drag queen cada fin de semana en un pub de la capital de la Plana, Oz. Como mujer trans ha sufrido episodios desagradables en más de una ocasión. De hecho, junto a una de sus amigas, Eco, padeció dos agresiones en la misma noche en la última Magdalena. La pasada semana denunció que un gimnasio le había prohibido la entrada en un vestuario femenino y su mensaje provocó que dicho establecimiento rectificara. Sin embargo, igual que recibió mensajes de apoyo también ha tenido que aguantar mensajes no muy agradables que ha denunciado este lunes en un vídeo viral.

El detonante de una campaña de “acoso increíble” ha sido un tuit de Lucía Etxebarria, que literalmente escribía lo siguiente: “Te dejo decir a ti en comentarios si te gustaría cambiarte con esta MUJER mientras exhibe su P-ENE”. La reacción de Aura no se ha hecho esperar: “Es una mujer de 55 años que ha provocado que una cantidad increíble de malas personas nos digan que no podemos ser mujer porque tenemos pene, porque tenemos barba o porque no tenemos tetas”.

La joven trans castellonense admite, eso sí, que se ha visto completamente sobrepasada por el aluvión de mensajes recibidos: “Publiqué el primer mensaje sin pensar que iba a pasar nada, pero igual que recibo apoyo por parte de muchas personas, estoy recibiendo una cantidad de insultos impresionante que asumo de la mejor forma posible porque soy fuerte, pero hay otras compañeras trans que no lo encajarían de igual forma y es un colectivo muy sensible con un índice de suicidio muy alto”.

Asegura también Aura que en su vida privada sí está recibiendo el respaldo esperado: “Hasta en el gimnasio se me acercan mujeres a decirme que no les importa cambiarse conmigo, que me entienden y apoyan. Castelló está cambiando mucho los últimos tiempos para bien”. Todo llegó, eso sí, a raíz de su denuncia: “En un primer momento en el gimnasio me dijeron que viniese cambiada de casa y me fuera sudada otra vez a casa, pero me llamaron de la oficina central para pedirme disculpas y todo se ha solucionado”.

Considera la profesora de baile y drag queen que el acoso en redes llega por parte de “malas personas, gente retrógrada que intenta hacer daño”, pero no piensa cambiar. Ni falta que hace.