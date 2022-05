El Gobierno ha dado a conocer al senador de Compromís, Carles Mulet, que “no tiene encaje” un régimen de excepción para financiar la línea aérea entre Castellón y Madrid, o la inclusión de esta línea dentro de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) ya que podría chocar con la normativa europea “por existencia de modos alternativos de transporte y amplia conectividad aérea disponible a través de otros nodos de la Comunidad Autónoma, por lo que la determinación no es inmediata”.

Por todo ello, considera que el anuncio de que habrá una licitación para prestar este servicio a partir del otoño es "el último ximoanuncio, cuando ni AENA ni Europa ven un encaje claro, es una auténtica barbaridad. Primero por intentar asumir competencias que no le son propias para tener un nulo efecto positivo en la economía castellonense, muy al contrario. Ese madridcentrismo de querer estar siempre conectados con la capital del Estado es una visión cateta de las propias necesidades de movilidad de las personas que viven o vienen a Castellón, que es un turismo de segunda residencia que se desplaza en tren o vehículo particular en la inmensa mayoría de los casos. Querer dilapidar el dinero de los valencianos y valencianas en ultrasubvencionar un vuelo directo a Madrid, para que lo disfruten un escaso número de pasajeros que pueda necesitar ese servicio, es totalmente prescindible. Seguro le sale más económico llevarlos en taxi a Manises o incluso directamente a Madrid. El dinero público se ha de usar con escrupulosidad e inteligencia para solucionar problemas, no para anuncios como estos", ha señalado.

El portavoz de Compromís en el Senado preguntó si el Ministerio de Transporte pensaba implementar la OSP en la línea Castelló-Madrid o Castelló-otras ciudades del Estado usando el aeropuerto de Castelló y qué medidas utilizaría para facilitar la conectividad aérea entre Castelló y Madrid, ante la inexistencia de líneas con capitales como Madrid o Barcelona, que sí enlazan con destinos más pequeños incluso que Castelló. El Gobierno recuerda que la liberalización dentro de Europa del mercado aéreo y que “las compañías aéreas europeas tienen plena libertad para establecer sus servicios, atendiendo a la demanda real que observan en cada mercado. Como única excepción a este régimen de libre mercado, la normativa admite el establecimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP), si bien el recurso a este instrumento debe estar plenamente justificado al tratarse de un régimen de excepción”.

"Conexiones sostenibles"

Desde la coalición, Mulet ha insistido en la necesidad que se apueste por “conexiones sostenibles” y en evitar un gasto de recursos en unas instalaciones “que fueron una ocurrencia del PP más corrupto y un fiasco que supone una sangría importante de recursos que jamás ha sido de interés para Aena”.

Según Mulet “la apuesta y así lo dice Europa y el Ministerio, debe ser que un vecino de Castelló pueda llegar a los aeropuertos más próximos teniendo acceso a una conectividad nacional e internacional adecuadas en los modos de transporte con una huella de carbono más reducida y sostenible. Eso si está dispuesto a estudiarlo el Ministerio, nos dice”. La coalición pone como ejemplo que la diferencia para un vecino de Castelló, utilizar el aeropuerto de Manises o Vilanova son 20 minutos y que, mientras hacia Manises hay transporte público, en el caso del aeropuerto de Castellón no es así.

El marco normativo de las OSP tiene dimensión comunitaria y está recogido como norma de base, en el Reglamento (CE) 1008/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad. El senador ha señalado que “sin duda, la apuesta global ha de ser hacia la reducción de los vuelos en aquellos destinos que pueden suplirse por ferrocarril en condiciones, para mitigar la huella ambiental, pero existen serias contradicciones a la hora de declarar vuelos OSP entre ciudades del Estado por criterios que parecen muchas veces puramente arbitrarios. Independientemente, el aeropuerto y las líneas deben dejar de ser un pozo sin fondo de recursos, de forma que sea viable y sostenible sin dinero público".

Conseller de Economía

El conseller de Economía, Rafa Climent (que pertenece a Compromís), preguntado por el rechazo del Gobierno a la OSP de estos vuelos, defendió que sería más adecuado apostar por medios de transporte más sostenibles, mostrándose más partidario de la postura del Gobierno que del anuncio realizado recientemente por el jefe del Ejecutivo autonómico.