El Gobierno no mejora el Imserso y fulmina la continuidad del programa en Castellón

Es la muerte del Imserso». Al sector hotelero de Castellón le han bastado muy pocas palabras para resumir lo que significa la decisión del Gobierno de no aumentar ni un céntimo las tarifas de los viajes del programa de turismo para mayores, que en Castellón ofrece 25.000 plazas. Pese a que en los últimos días los hoteles y también el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, habían pedido al Ministerio de Derechos Sociales una revisión al alza de los precios, finalmente la ministra Ione Belarra se ha enrocado en su posición y el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria en la que los establecimientos adheridos cobrarán 22 euros por persona y día.

Frente a la postura mantenida por la Diputación, que ha optado por subir un 20% las tarifas del su programa Castellón Sénior, el Ministerio no ha querido dar marcha atrás y ha indignado a un sector que aventura que ningún establecimiento de la provincia va a querer participar en el programa.

Francisco Ribera, responsable de alojamientos de la patronal provincial Ashotur y director del Gran Hotel Peñíscola, es contundente al afirmar que si los establecimientos «no tenemos precios que cubran los costes no vamos a ofrecer Imserso», explica, para añadir que el sentir general de los hoteleros es que los empresarios «no vamos a poner un solo euro de nuestro bolsillo para mantener este programa. Incluso es mejor dejar el hotel cerrado que abierto para el Imserso», describe.

Un mínimo de 30 euros

Los 22 euros por persona y día que ofrece el Ministerio no cubren, ni de lejos, los costes de explotación a los que tienen que hacer frente los hoteles, sobre todo tras el aumento de las materias primas, la energía y la masa salarial. «Por debajo de 30 euros no es rentable, así que no habrá hoteles dispuestos a perder tantísimo dinero. Y si hay algún establecimiento que decide adherirse se verá abocado a ofrecer un servicio pésimo», dice Javier Gallego, vicepresidente de la patronal valenciana Hosbec y presidente en Castellón.

Gallego, que tilda de «desfachatez» la decisión de Belarra, asegura que «una parte del Gobierno quiere cargarse el turismo» e insiste en que «torpedea todos los esfuerzos que se están haciendo en Castellón para desestacionalizar la actividad turística y mantener el empleo durante el invierno».

Contudente es también el secretario autonómico de Turisme. «Congelar precios en un momento en el que el sector está soportando unos costes tan elevados es un error estratégico. No se puede vivir en otro mundo», manifiesta Francesc Colomer, que añade que si el Imserso no es rentable los hoteles dejarán de adherirse al programa. «Y si lo hacen, se ha acabado», avisa. El responsable de Turisme aboga por crear una comisión mixta para revisar el modelo.