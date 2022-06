Castellón ha vivido unas últimas jornadas con temperaturas inusualmente altas para la época del año en la que estamos, aunque parece que lo peor de este episodio de ola de calor ya ha quedado atrás. En los próximos días los termómetros seguirán marcando registros elevados, acompañados de un episodio de lluvias que, de cumplirse las predicciones, será generalizado en toda la provincia.

Así lo indica el mapa de probabilidad de precipitaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Será el martes el día que los modelos muestran que estará pasado por agua.

En concreto, será en la franja horaria que va de las 18.00 a las 0.00 horas, cuando la probabilidad de lluvia no baja en ninguna comarca del 80%, alcanzando el 90% en muchas zonas del litoral y también del interior. No se prevé que sea de importancia, puesto que Aemet no ha establecido por el momento ninguna alerta.

Será un episodio, asimismo, aislado, puesto que durante las primeras horas del miércoles no se prevén precipitaciones.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, el comienzo del verano trae una continuidad en cuanto a calor intenso en Castellón, aunque alejado de los 40 grados a los que se llegaron en plena ola de calor.

Para el martes se esperan máximas de 32 grados y no se espera que a lo largo de toda la semana se supere este registro. El domingo, de hecho, habrá un importante descenso de las temperaturas, sobre todo en el interior. En Els Ports, la previsión de Aemet indica que las máximas pueden no superar los 20 grados.