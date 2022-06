Giuliani’s Salera abrió sus puertas en marzo del 2015 y tras unos meses en los que el negocio no funcionó, Amores, que entonces hacia las funciones de encargado decidió comprar el local en el que trabajaba. El empresario supo darle el soplo de aire fresco que necesitaba, cambiando proveedores, procesos y equipo de cocina, y consiguió un restaurante de cocina italiana totalmente artesanal. A partir de ahí, el espacio gastronómico se ha convertido en un punto de encuentro para los castellonenses, ya que está abierto todos los días, en horario de comidas y cenas. «Para nosotros es nuestra catedral. Con Giuliani’s Salera comenzó todo y gracias a la buena respuesta de la gente, que llena el local cada día, hemos podido seguir creciendo para ofrecer nuevas opciones a los clientes tanto en el centro de la ciudad, como en el Grau y en Benicàssim», confiesa Álvaro.

El restaurante cuenta con tres tipos de menús. El primero, giulianis’, se compone de un entrante, a elegir de la carta, un plato principal (pizza, pasta, lasañas...), postre y bebida por 11,99 euros. El segundo, express, consta de un plato principal más postre y bebida por tan solo 9,99 euros. El tercero, infantil, con plato único y el postre por tan solo 8,99 €.

«Uno de nuestros puntos fuertes es que ajustamos los menús a precios competitivos y con productos de primera calidad. Todo ello lo conseguimos gracias a optimizar la compra. A eso hay que sumarle el carácter casero de, por ejemplo, las masas de las pizzas o las salsas. Además, el equipo que rodea a Giuliani’s Grupo Gastronómico cuenta con una experiencia de muchos años en cocinas italiana. La cocina sigue la misma línea en todos nuestros locales y a eso se le llama crear identidad», confiesa, Amores, y agrega que «estamos abiertos todo el año y somos una gran opción para aquellos que prefieren pasar estos días calurosos en el centro comercial».

The Club se convierte en el ‘pop-up’ al aire libre de moda en el Grau

Hace tan solo unas semanas que el restaurante Giuliani’s Ocean Spirit (Muelle Puerto Recinto, 157, del Grau de Castelló) inauguró The Club, y ya se ha convertido en el ‘pop-up’ al aire libre de moda en el distrito marítimo. El nuevo espacio, ubicado en la terraza de local, está destinado para tomar unas copas después de la cena y en él se dan cita una gran selección de dj’s. «El cuerpo nos pide mar, sol, brisa, desconectar de algunas cosas y conectar con algunas otras. Por eso ha nacido The Club. El objetivo es ofrecer un área donde poder disfrutar de las mejores copas en un ambiente distendido, con la mejor música y en un enclave idílico», argumenta Álvaro Amores. The Club está abierto todos los viernes y sábados de los meses de verano, desde la medianoche y hasta las 4.00 horas. No obstante, como hoy es una noche muy especial en el Grau, donde las hogueras en la playa serán las protagonistas, The Club abrirá sus puertas para ofrecer una opción más a los clientes.