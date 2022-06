13.600 trabajadores hacen horas extra en Castellón, la cifra más alta en dos años

Cerca de 14.000 empleados de Castellón --en concreto, 13.600-- han tenido que realizar horas extra para sacar adelante el trabajo. Se trata de la cifra más elevada en los dos últimos años y corresponde al primer trimestre de este 2022, según la Encuesta de Población Activa (EPA), justo tras un periodo de menor actividad marcado por la pandemia.

Aunque en Castellón la media de horas habituales en los centros de trabajo de los 135 municipios es de 36,6 horas a la semana (38,5 para los hombres, 38,5; y 34,2, para las mujeres), lo cierto es que la estadística, basada en una encuesta directa a la ciudadanía, refleja que un 7% de los asalariados --siete de cada cien-- declara realizar un exceso --superior a 45 horas a la semana--, y que serían esos 13.600 castellonenses. Unos 12.000 pertenecen al sector privado, el grueso; mientras que en la esfera de las Administraciones públicas esta circunstancia se da menos, y afecta a unos 1.700. El Estatuto de los Trabajadores fija que la duración máxima será de 40 horas semanales; y las extraordinarias no podrán superar las 80 al año.

Cada centro de trabajo computa las horas trabajadas con distintos métodos, como la firma en hojas de registro.

Desigualdad de género

La situación sociolaboral de la mujer se refleja en la EPA, con datos que apuntan a que siguen siendo ellas quien optan más por reducciones de jornada o contratos a tiempo parcial para conciliar. De hecho, quienes trabajan menos de 35 horas a la semana son mayoritariamente mujeres: 27.000 castellonenses, frente a solo 8.600 hombres: una diferencia del triple. Sin embargo, la población ocupada asalariada que más horas dedica, la de más de 45 a la semana, está empatada en la provincia y aquí apenas se aprecia diferencia: con 6.900 hombres y 6.600 mujeres.

Reflexiones y sectores

Albert Fernández, responsable de CCOO en Castellón, valoró que el horario extra es más habitual en el sector privado que el público, «donde se trabaja entre 35 y 40 horas en función de la exclusividad», y desde siempre. Por actividad, «hace años en azulejo se hacían muchas extra y por eso muchos jóvenes incluso dejaban de estudiar para cobrarlas y tener sueldos altos. Pero eso se acabó. Era un sobrecoste. Ahora son más puntuales». Y añadió que «en hostelería, en bares y restaurantes, sí se trabaja más tiempo y se paga en B, sin cotizar. Es posible que ocurra en algún comercio y menos en industria».

En su opinión, «las irregularidades son difíciles de detectar. En controles de entrada y salida se pueden hacer trampas. En restaurantes suele ser por control de firma....». De hecho, al respecto, el Ministerio de Trabajo anunciaba recientemente que «en España se realizan 27 millones de horas extras al mes, la mitad no compensadas» y por ello van a activar como herramienta de la Inspección, un algoritmo, llamado MAX, para «fiscalizar las horas no retribuidas y seguir así avanzando en la reordenación del tiempo de trabajo».

Desde la secretaría general de UGT Castellón, Francisco Sacacia indicó que últimamente no les llegan casos de horas extra impagadas, «al menos a quien acude directamente a nosotros, no es el problema mayoritario; ni tampoco en el informe mensual de la Inspección». Sí recordó que en Castellón «en hostelería hace tiempo se hacía un exceso de horas brutal. Espero que ahora no se esté produciendo y si ocurre cualquier empleado puede reclamar. Al principio cuando se planteó el control de jornada sí hubo sanciones e historias surrealistas, como gente que tenía firmado todo lo de la semana. Creo que todo ha mejorado porque las empresas saben que se exponen».