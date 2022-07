Carlos Mazón: «Los candidatos del PP estarán todos nombrados antes del 9 d’Octubre»

Es la esperanza de los populares cara a las elecciones autonómicas del próximo año para volver al Palau de la Generalitat, al que llegó el socialista Ximo Puig hace siete años, tras pactar con Compromís y Unides Podem. Fue elegido ahora hace un año como presidente del Partido Popular de la Comunitat. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ya está prácticamente en campaña lanzando un mensaje marcado en la bajada de impuestos y la mejora de la sanidad. Las victorias de los populares en Madrid y Andalucía son el punto de partida, aunque Mazón insiste en que quiere tener un modelo propio que sea referencia en toda España. Mientras hace oposición debe resolver el dilema que aún se cierna en algunas agrupaciones locales sobre quiénes serán los candidatos a las elecciones municipales.

-¿El cambio de ciclo del que tanto se está hablando estos días, especialmente, después de las elecciones andaluzas, ha llegado a la Comunitat Valenciana?

-En ello estamos. Estamos trabajando. Veo un colapso en la Generalitat, en Ximo Puig y en las políticas sociales que no hacen más que aumentar sus listas de espera. También veo un colapso en las políticas sanitarias que solo hacen que aumentar su lista de espera. No tenía mucha confianza en que Puig trajera nuevas cosas a Castellón, pero mi sorpresa es que ahora se dedica a quitarlas. Ha quitado el CICU, y yo me he comprometido públicamente a devolverlo a Castellón porque las emergencias sanitarias son una cosa muy seria como para descentralizarlas. Tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con las listas de espera en la dependencia, con en el ingreso mínimo vital, en la renta valenciana de inserción. El problema de Oltra no ha sido lo vomitivo del caso, el problema es que hay un presidente que todavía no ha pedido perdón. Todo esto supone un fin de ciclo, pero nuestra obligación es ser responsables ante eso y plantear las alternativas que queremos para que haya una nueva etapa en la Comunitat.

--Una nueva etapa política con qué pilares y medidas.

--Bajando impuestos, gestionando con eficacia los servicios sociales, demostrando que somos capaces de reivindicar lo que necesita Castellón y lo que necesita la Comunitat Valenciana. Hablando a la gente con la realidad, de lo que significa hacer unas Cercanías sensatas y no el desastre que hay ahora. Hablando de la cerámica y del azulejo como corresponde porque a día de hoy han sido incapaces todavía de incluir al sector de la cerámica entre los prioritarios a los fondos europeos, y llevan prometiéndolo seis meses. Todo esto es lo que tiene que acabar. Cada día vemos más ilusión y más necesidad dentro de partido y en la gente.

-Tras el triunfo de Juanma Moreno en Andalucía se habla del modelo Moreno y del modelo Isabel Díaz Ayuso. ¿Dónde se siente usted más cómodo?

--En el modelo de la Comunitat Valenciana. Yo quiero un modelo propio. Estamos trabajando para que dentro de no mucho periodistas como usted le pregunten a Juanma Moreno y a Isabel Díaz Ayuso qué piensan del nuevo modelo puesto en la Comunitat Valenciana, porque va a ser referencia. Esto de defender mi tierra lo trabajo con bastante ambición que no está reñido con la humildad del trabajo del día a día. Yo quiero un modelo propio, nosotros, como decía Serrat en su canción que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo.

--Cuándo va a articular os candidatos para las municipales aquí en la provincia de Castellón.

-Vamos a ser los primeros, ya lo hemos dicho, antes del 9 d’Octubre estarán todas y todos. Nuestros candidatos a las municipales nombrados y en marcha. No vamos a perder ni un minuto en las cosas internas del partido porque no le interesan a nadie. La gente lo que quiere saber es quiénes son nuestros carteles y sobre todo qué proponen. Otros han decidido dejarlo hasta el final a lo mejor es que tienen dudas o problemas internos, no es nuestro caso. Para el 9 d’Octubre estará todo en marcha, estaremos trabajando y explicando el cambio en cada uno de esos municipios.

-¿Si llega al Consell cuál sería la primera prioridad?

-Desde el punto de vista sanitario que es lo principal la devolución del CICU a Castellón, la bajada de los impuestos sobre todo a las rentas más bajas y un plan de choque para eliminar de manera urgente la listas de espera en la sanidad y acabar con la vergüenza del sistema sanitario en la provincia de Castellón.

-¿Qué medidas cree usted que se hacen necesarias frente a la crisis económica?

--Despertar la economía valenciana, bajando impuestos. El pueblo andaluz ha ratificado que la bajada de impuestos funciona. Ayuda a reforzar los servicios públicos, no está regulada. Aquí estamos viviendo un mantra que es una falacia, que es que no se pueden bajar los impuestos porque se perjudica a la sanidad y a la educación. Y yo pregunto: cómo esta la sanidad en Castellón estando los impuestos altos. Lo que digo es que bajando los impuestos activamos el empleo, la economía y, por tanto, podemos reforzar los servicios públicos. Que casualidad que ha ocurrido en Murcia, en Galicia, en Castilla y León, Madrid o Andalucía. Esto es lo que queremos para la Comunitat Valenciana.

-Cree que el Consell puede tomar aire después de la dimisión de Mónica Oltra.

-No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a ellos. Los antecedentes que estamos viendo es que uno de los problemas que tenemos en la Comunitat Valenciana es la propia Generalitat. No tiene un criterio único y está dividida, es muy difícil avanzar con un gobierno dividido. No sabemos lo que piensa el gobierno en sí sobre la tasa turística, porque unos están en contra y otros a favor los días pares. No sabemos lo que piensa la Generalitat de las energías renovables porque unos dicen que sí y otros están en contra. Ni siquiera sobre la abolición de la prostitución, unos están a favor y otros en contra. Por tanto, tenemos un gobierno dividido que no es unitario y que cuando el presidente despacha con la vicepresidenta es noticia. Se imagina que yo como presidente de la Diputación de Alicante no despachara todos los días con mi vicepresidenta de Ciudadanos, sería la noticia otra vez.

-¿Pactaría con Vox en caso de ganar las elecciones del próximo año y no tener mayoría absoluta?

--Mi pacto es con la mayoría y con el gran apoyo que esperamos tener de los ciudadanos de la Comunitat. Es mi prioridad, trabajamos para un gobierno en solitario, amplio, fuerte y muy reforzado del PP, porque tenemos un gran programa que tenemos que desarrollar. Cuando llegue el momento, los ciudadanos darán su opinión y la sabremos interpretar.

-¿Usted se sentiría cómodo gobernando con Vox?

-Yo con lo que me siento cómodo es bajando impuestos, devolviendo la dignidad sanitaria a Castellón, con la política de infraestructuras que se ha abandonado en la Comunitat, no me interesan las sillas y no estoy en un debate de sillas futuribles de mañana o de pasado. No me interesa nada. Me interesa lo que seamos capaces de contar, lo que le interesa a la gente de verdad. El precio de la gasolina o la cesta de la compra. Esto es lo que me preocupa, no me preocupa ninguna otra cuestión.

-La corrupción les pasó factura. ¿Considera que ese capítulo está ya cerrado?

-Está cerrado para mucha gente que ahora se ha visto que era inocente y me alegro que de haya personas que se hayan dado cuenta que los juicios paralelos y de invadir la presunción de inocencia no es una cosa muy sensata. En cualquier caso ya me he reafirmado una y otra vez. Puedo tener algún compañero que meta la pata y todos las metemos todos los días. Si alguien mete la punta de la uña de un dedo se la cortaré.