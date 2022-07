El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, denuncia que "es imposible avanzar y poner en marcha políticas autonómicas si el primero que está dividido es el Consell", y no existe "un criterio de gobierno" en muchos asuntos importantes para esta autonomía.

Durante los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, Mazón lamenta que no se sabe lo que piensa el Consell sobre la ampliación del puerto de València, la apuesta por las renovables o la tasa turística porque "no hay un criterio de gobierno".

"Últimamente no sabemos ni siquiera lo que opina respecto de la abolición de la prostitución porque cada uno dice una cosa", apunta el dirigente popular, quien califica al Gobierno de "tripartito nacionalista", entre otras cosas, "porque está tres veces partido".

Un ejecutivo "agotado"

Para Mazón, el proyecto del Gobierno de Ximo Piug estaba "agotado mucho antes" de lo que ha ocurrido con Mónica Oltra, quien ha dimitido como vicepresidenta y consellera tras su imputación por la gestión de su Conselleria de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Recuerda que se trata de un tema tan relevante como la protección de los menores en la Comunitat Valenciana, y califica de "vomitivo", tanto lo que ha ocurrido como el trato que se ha dado al asunto, "la soberbia con la que se ha abordado y el avestruz que ha hecho el president".

"Nos hemos cansado de ver cómo -los partidos que hoy gobiernan- se rompían y rasgaban vestiduras en base a la ética", destaca, y reprocha que en este caso no haya tenido validez ni el criterio del "hermana, yo sí te creo", ni ningún otro de los que estas formaciones hacían gala.

Esto es algo que "indigna" al líder del PPCV porque considera que "la incoherencia es manifiesta. Uno puede ser incoherente y que tenga el problema uno mismo. El problema es que su incoherencia ha afectado a mucha gente, especialmente a una niña", critica.

Mazón pregunta si alguien se va a "dignar a pedir perdón" a la menor, "o al menos, a reconocer que ha habido algún error en la gestión de la Generalitat", y tras calificar de "burla" la "dimisión en diferido" de Oltra, ha preguntado qué va a pasar con el resto de cargos imputados en la misma causa.

En todo caso, para el dirigente popular lo más dramático de todo esto no es "la vergüenza y lo vomitivo" de este asunto, sino cómo deja Oltra las políticas sociales en la Comunitat, con una renta de inclusión "colapsada", 15.000 personas en lista de espera para la dependencia o 24.000 plazas por cubrir en residencias.

Ganas de cambio

Carlos Mazón afirma percibir que "las ganas de cambio van cada vez más en serio", y defiende que su partido esté ya en modo electoral -con la colocación de carteles y vallas con su imagen- pues tienen "muchas ganas del cambio" en la Comunitat Valenciana y no tienen "por qué disimularlas".

En todo caso, señala que su objetivo este año ha sido y sigue siendo "estar preparado y tener claras las medidas que hay que poner en marcha", y no le preocupa si habrá o no un adelanto electoral, pues es potestad del president de la Generalitat y no quiere hacer "análisis de posibles caprichos o decisiones de conveniencia personal" de Ximo Puig.

Ha defendido que la marca del partido la hacen las personas, y asegura que siempre agradecerá a Isabel Bonig que atravesara esa etapa complicada del PPCV, "hablando del partido y sintiéndose orgullosa" de él, porque sobre esa base, dice, se han "puesto a crecer".

"Me siento muy orgulloso de la labor que ha hecho el PP en sus años de gobierno en cualquier ámbito independientemente de las campañas que se hayan querido hacer en contra de ello", e insiste en que cada vez tiene "más claro" y percibe "mejor" esas ganas de cambio; eso le "llena de ilusión" y le traslada "mucha responsabilidad".

"Tenemos una obligación de acertar. Estoy ocupado en acertar, en poner en marcha las medidas que necesita la Comunitat, las concretas, las de verdad, no el humo", explica.

Sobre un posible alianza con Vox para gobernar, el presidente del PPCV asegura que cuando se convoquen las elecciones saldrá a ganarlas porque aspira a gobernar con mayoría y en solitario, por lo que esperará a que se pronuncien los ciudadanos.