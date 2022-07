El uso de la mascarilla en Castellón: expertos a favor y en contra

La séptima ola del coronavirus ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de la mascarilla en espacios interiores para evitar la propagación del virus. Hay expertos que se decantan por retomar la obligatoriedad que fue eliminada por el Gobierno central en abril, después de las vacaciones de Semana Santa, mientras que también los hay que no se muestran partidario de imponerla y se decantan por recomendarla, especialmente, entre las personas mayores y los colectivos vulnerables en espacios cerrados y aglomeraciones.

Esta última postura fue la que defendió el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse este pasado lunes con el comité de expertos que asesoran al Consell en temas relacionados con la pandemia.

En contra: «No creo que se puedan imponer normas a los jóvenes, no las cumplirían»

El experto en Salud Pública e investigador de Fisabio Salvador Peiró no es partidario de recuperar el uso generalizado de mascarilla en interiores porque augura que no se cumpliría. «Si le decimos a la gente joven que se la vuelva a poner en discotecas o festivales no lo van a hacer, no hay una predisposición general a nivel social para retomar restricciones», explicó este experto que formó parte del comité que asesoró al president, Ximo Puig, sobre medidas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria. «Yo soy más partidario de convivir con la situación actual, aunque las personas vulnerables sí deberían llevarla porque las cifras de contagios son descomunales, aunque ya no se informe de los datos como antes», indicó Peiró. En este sentido, el investigador explicó que esta ola nada tiene que ver con las anteriores.

A favor: «Hay que volver a obligar que en grandes superficies y oficinas se lleva mascarilla»

El presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, Juan Francisco Navarro, aboga por volver a imponer restricciones para frenar la propagación del coronavirus en esta séptima ola. «Hay que volver a la obligatoriedad de la mascarilla en sitios cerrados, como grandes superficies, oficinas o locales», defendió, al tiempo que instó a las autoridades a informar de un modo «serio» a la población sobre la situación epidemiológica. «Tenemos a la gente trabajando con covid y este hecho es un factor de contagio claro», subrayó. «Obligar a llevar la mascarilla en espacios interiores es la única herramienta que tenemos para proteger a los más vulnerables y a los inmunodeprimidos», afirmó el experto, quien recordó que el grueso de los contagios se están produciendo en las familias, lo que resulta muy peligroso para los más mayores.