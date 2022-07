El mes de agosto está todavía por venir, y Castellón ya cuenta dos olas de calor en el presente verano. Según detalló la Agencia Estatal de Meteorología, el domingo 24 de julio se registraron máximas de 34 grados en Castelló, 33 en la Vall y 31 en Vinaròs, aunque las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) muestran que el interior norte el que sufrió los mayores zarpazos del calor. Sorita alcanzó los 38,4 grados, y Morella registró los 37,2.

Este fenómeno meteorológico no dará tregua, y el lunes se espera que sea el día más cálido de la actual ola, según los avisos de Aemet. No tanto por las máximas como por las mínimas. La corriente de aire será escasa, de modo que en el litoral sur de Castellón está previsto que no se baje de los 25 grados, e incluso se puedan alcanzar los 26. La agencia estatal indica que a partir del martes «habrá un descenso generalizado de las temperaturas, aunque este fenómeno se notará menos en el litoral, ya que el mar actúa como termorregulador». La unión de las nubes bajas de madrugada y el viento de levante, «con un aire que se desliza sobre un mar muy cálido, hará que las mínimas sean más altas y acentuará la sensación de bochorno de noche», añade.

Alerta de Sanitat

Las comarcas de interior de Valencia y Alicante concentran las alertas establecidas por la Conselleria de Sanitat, aunque para hoy está establecido a nivel municipal un riesgo alto (nivel naranja) en Alcalà de Xivert, la Salzadella y les Coves de Vinromà. A partir del martes desaparecen las alertas por temperaturas máximas, aunque las mínimas seguirán muy por encima de los registros habituales. Según Sanitat, pocos municipios de Castellón se librarán hoy de termómetros inferiores a los 20 grados por la noche, e incluso el litoral rozará los 25. Un panorama que dificultará el sueño y que requiere extremar las precauciones para evitar efectos en la salud de las personas.