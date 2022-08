Bares y comercios de Castellón acatan molestos

Los empresarios de Castellón del sector de la hostelería, turismo y comercio tienen claro que el miércoles, cuando levanten la persiana, tendrán que regular el termostato como máximo a 25-27 grados y apagar de noche las luces de los escaparates, a partir de las 22.00 h. Están listos para el plan de ahorro energético estatal y comparten la necesidad de ahorrar costes, pero no por ello están menos molestos por una normativa «aprobada sin diálogo, sin tener en cuenta especificidades del clima de cada zona, cambiando sobre la marcha y a mitad de la campaña estival, con olas de calor mediante».

El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, explicó que se ha enviado una circular a los asociados, pero opinó: «Cualquier plan de ahorro energético debe realizarse tras un diálogo con los sectores que se vean afectados, e involucrando además a las comunidades autónomas, que son las que conocen más su realidad territorial. Es decir, diálogo sectorial y territorial. Ambos han fallado, y tenemos un plan, que de no modularse, perjudicaría a nuestro sector en unas fechas claves».

Además, consideró que «una prueba de ello es la primera rectificación: de flexibilizar en bares y comercios la temperatura máxima en verano a 25ºC, en lugar de a 27». «Los empresarios son, como toda la sociedad, los principales interesados en hacer frente a esta crisis energética. Pero, que sea racional y efectivo», añadió.

Desde Confecomerç Castellón, su vicepresidente Mauro Gómez, coincidió en que «el primer interesado en reducir costes, y más desde que subió la electricidad, es el propio comercio. Pero no sin diálogo previo. No se ha consultado a ninguna organización. No nos gusta la imposición».

Un gasto extra

Y añadió Gómez que «cada uno conoce su empresa. No es igual una peluquería que una heladería. Hay diferencias por sectores y por clima de cada territorio a la hora de regular la temperatura. Y luego está el gasto extra que puede suponer adaptar la puerta con un muelle o sistema para el cerrado automático».

Las grandes superficies comerciales como Estepark adoptarán las medidas según lo solicitado, «en base a a las características de cada operador. En algunos locales la temperatura puede estar a 25 grados, no por debajo, si se realizan trabajos ligeros. Además de las excepciones a los 27 grados en establecimientos como peluquería y el gimnasio». En cuanto a la iluminación, apuntaron: «Somos un centro de ocio principalmente, y mientras haya clientes y visitantes, mantendremos el alumbrado necesario». Con todo, desde Estepark ya venían aplicando medidas de ahorro energético: «Desde 2020 hemos producido unos 280.000 Kw/h». El área comercial cuenta ya con producción de energía eléctrica fotovoltaica, agua caliente sanitaria con aerotermia, ventilación del párking por jet-fans, alumbrado led y puntos de carga para vehículos eléctricos.

Turismo

El plan de ahorro marca una temperatura más flexible en la cocina de un restaurante o la habitación de un hotel. Desde Agretur, Francisco J. Ribera señala que «una de las cosas que más preocupa al sector es la iluminación, pues obliga a apagar rótulos de hoteles, fachadas, carteles de promoción de platos de restaurantes,...La imagen turística de muchas zonas se verá perjudicada. Si apagamos Peñíscola de noche será una catástrofe y habrá locales que pierdan reservas.