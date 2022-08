Los alcaldes de las zonas más afectadas por el incendio de Bejís piden personal para tramitar las ayudas

El incendio que ha arrasado más de 19.000 hectáreas en las comarcas del Alto Palancia y los Serranos, todavía no está controlado, pero la Administración ya ha puesto en marcha su maquinaria y el Consejo de Ministros aprobará esta mañana la declaración de zona catastrófica, un mecanismo que permitirá poner en marcha una batería de ayudas económicas para paliar los daños de un fuego que ha calcinado tierras de cultivo, granjas e infraestructuras de comunicación y causado graves daños en decenas de viviendas. Y aunque la declaración de este martes supone dar un caparazón jurídico para agilizar los trámites, los alcaldes de los municipios más afectados dan por sentado que la gestión de las ayudas no será coser y cantar. «Somos pueblos pequeños y no tenemos infraestructura para hacer frente a todo el papeleo. Necesitamos que la administración nos ayude», apunta María José Madrid, alcaldesa de Bejís, una localidad donde las llamas han devorado cerca del 98% del término municipal.

La múnicipes de Bejís, Torás, Sacañet o Teresa, que mantuvieron ayer un encuentro con el presidente del Gobierno, temen perderse entre tanto trámite burocrático y consideran «esencial» que tanto la Generalitat como la Diputación les eche una mano a la hora de expedir las decenas de informes que van a tener que emitir. «La inmensa mayoría de los afectados son personas mayores de 70 años y algunos no tienen ningún conocimiento de internet. Hay que ayudarles», defiende Carlos del Ríos, alcalde de Torás, que considera crucial que algún funcionario de la Diputación trabaje en la gestión de las subvenciones para que no se pierda ninguna ayuda y esta llegue con rapidez. «Ya se lo hemos pedido al presidente la Diputación y la predisposición es muy favorable», añade. La declaración de zona catastrófica (el término oficial es zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil) supone algo de luz después de tanta oscuridad, pero los alcaldes piden que se cumpla. «Lo que le he pedido al presidente del Gobierno es que ofrezcan lo que darán y que hagan las cosas bien para que el dinero llegue con agilidad», insiste Miguel Gamiz, munícipe de Sacañet que cita como ejemplo el incendio del 2012. «Entonces las subvenciones llegaron en el plazo de un mes y esperamos que ahora ocurra lo mismo», describe. Aunque la petición que ayer hicieron los alcalde a Pedro Sánchez fue apoyo para tramitar las ayudas y agilidad, tampoco perdieron la ocasión de reclamar una vuelta a lo rural. «La situación de nuestros pueblos ahora mismo es dramática y eso podría provocar un efecto huida. Y lo que le trasmití a al presidente del Gobierno es que tenemos que conseguir es lo contrario, un efecto llamada. En nuestras localidades hay mucho por hacer, estamos a una hora de Castelló y València, las viviendas son baratas... aquí pueden venir muchas familias a ganarse la vida», reflexiona el alcalde de Toras. Reunión hoy en Bejís Reivindicaciones aparte, todos los alcaldes elogian la sensibilidad de Sánchez y el papel desempeñado por la Generalitat durante los días en los que el incendio ha estado activo. Los munícipes mantendrán hoy una reunión en Bejís con representantes de la Conselleria de Interior y Justicia y la Diputación para empezar a perfilar las ayudas. «De este encuentro saldrán los detalles de las ayudas y los plazos», avanza Ernesto Pérez, primer edil de Teresa, que no oculta su preocupación ante las consecuencias del fuego. «El postincendio va ser muy duro», sentencia . Martí reivindica la necesidad de un estatuto de pueblos de interior y ampliar la gestión forestal para proteger el territorio El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha reivindicado, una vez más, la necesidad de aprobar un estatuto de municipios de pueblos de interior. Así lo ha manifestado Martí después de haber asistido a la visita oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona afectada por el incendio del Alto Palancia declarado el lunes día 15 de agosto en Bejís, y que ya se ha dado por estabilizado. “Existe la necesidad de facilitar recursos para la gestión de las ayudas que lleguen a la comarca y a los ayuntamientos, más allá del incendio, para continuar trabajando en políticas activas para el territorio”, ha explicado. Asimismo, el presidente provincial también ha hecho mención al combustible que albergan los bosques y que es “absolutamente necesario” hacer “gestión forestal”, una gestión forestal que, como ya ha defendido en otras ocasiones, valore el conocimiento de la gente que vive sobre el terreno. Martí ha añadido que “hay que aprender de las experiencias de éxito” ya que “la interface urbano-forestal ha resultado muy positiva para la protección de nuestros pueblos, y ahora habría que extender la interface a carreteras y pistas forestales. Además de prevención se haría protección del territorio y seguridad de las personas”. Asimismo, Martí ha señalado que los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados han tenido la ocasión de hacerle llegar al presidente del Gobierno sus preocupaciones respecto a la incidencia negativa del incendio en la despoblación que ya sufre la comarca del Alto Palancia y la necesidad de limpiar los bosques. Seguidamente, se han trasladado a una zona afectada por el incendio donde Pedro Sánchez ha anunciado la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.