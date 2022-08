La Generalitat subvencionará el Imserso con 6 euros por habitación y día hasta un máximo de 900 euros para que el programa continúe este invierno y tener la mejor campaña de turismo social. Una medida que se canalizará a través de ayudas a los hoteles que se acojan. Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien señaló que contribuirá a «la viabilidad de las empresas y también beneficiará al conjunto de la economía valenciana» ante el alza de los precios energéticos por la guerra de Ucrania.

Medida positiva

Puig señaló que la medida (que comporta 5 millones de inversión) es claramente positiva por el retorno que va a tener, para mejorar el funcionamiento de la economía y garantizar el empleo estable y acabar con la precariedad. «Estamos hablando de 3.000 puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar los indirectos (10.000 según la patronal Hosbec)», indicó, cifrando en 70 millones el gasto de los turistas, que también tiene retorno en términos fiscales.

"Rescate"

El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat (Hosbec), Toni Mayor, lo describió como «una especie de rescate del turismo de invierno en la costa valenciana, con 1,6 millones de pernoctaciones que estaban en peligro. Sin esta ayuda se haría casi imposible que trabajáramos seguramente los 60 hoteles y 6.000 habitaciones, en un momento delicado de la economía», expuso.

De hecho, el vicepresidente de Hosbec, Javier Gallego, valoró que la «Generalitat haya mostrado esa sensibilidad» y el «coraje político» para ayudarnos. Gallego cifró el impacto en 320 empleos directos y cerca de 900 indirectos y en más de 200.000 pernoctaciones en Castellón beneficiando al turismo de Peñíscola, Vinaròs y Benicàssim.

Revisión de precios

Puig defendió la necesidad de que el Gobierno revise los precios del Imserso, porque «no entendemos que desde las instituciones públicas se pueda favorecer la adquisión de servicios por debajo del precio de coste».

Según Hosbec los costes de producción del Imserso han crecido un 31% --35 euros-- cuando la retribución que perciben es de 22 € por persona y día, para cubrir alojamiento, pensión completa, agua, vino, wifi, animación y los servicios de un 4 estrellas. Un desfase que los pone «contra las cuerdas».

Reclamo turístico para el invierno

La subvención no cubre este déficit, pero al menos lo palía. «Seguramente este rescate comportará uno de los mejores años del turismo sénior en la Comunitat», señaló Mayor. No solo por el Imserso sino como reclamo de que todos los destinos valencianos están abiertos en invierno, comparado con otras zonas, que no iban a dar camas, con lo que, dijo, «seremos un punto de atracción fundamental en España».

Más barato que quedarse en casa

La inflación hace que sea más atractivo el Imserso, porque hace que sea más barato ir a los hoteles -que quedarse en casa», dijo Mayor, si bien reconoció que el alza de precios «nos quita dinero del bolsillo y nos afecta a todos».

Gallego subrayó que Castellón tiene un problema de estacionalidad que no se resolverá «si no se crean programas de invierno realmente competitivos y recordó que a las fuertes mermas por la energía y la guerra de Ucrania se suman los 3 años de pérdida de rentabilidad en pandemia.