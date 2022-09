Juan Pedro y Toni no son aficionados a la ufología ni a los fenómenos paranormales, son dos pescadores del Grau de Castelló que la pasada madrugada se han visto sobresaltados “por una luz que ha aparecido entre una nube. Ha estado un par de minutos en el cielo a escasos 500 metros de donde nos encontrábamos y después se ha apagado. Aún tenemos los pelos de punta”, confirman a este periódico a la hora de valorar este peculiar avistamiento.

Los dos pescadores no saben explicar lo que han visto. Para ellos está claro que es un ovni, que no deja de ser un objeto volador no identificado, y han enviado las imágenes a Mediterráneo con este propósito: “Nos gustaría que alguien nos explicara qué ha podido ser, porque en vivo estaba claro que no era un avión, un dron o un reflejo. Seguro que alguien más en Castelló lo habrá visto”.

Juan Pedro, que recuerda que el fenómeno en cuestión aconteció sobre las 6.00 horas de la madrugada, aún está sobresaltado por esta insólita imagen: “Llevamos toda la vida pescando en el Grau de Castelló y nunca habíamos visto nada parecido. Lo grabé para buscar una explicación porque en el momento parecía que estábamos dentro de una película de extraterrestres”.

Afirma el intrépido camarógrafo que “la única nube que estaba en el cielo en ese momento era la que tapaba la misteriosa luz”, y añade que “si era una aeronave no hacía ningún ruido. Al principio pensaba que era una estrella fugaz, pero estaba fija hasta que desapareció”.