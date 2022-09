Cáritas cumple 65 años de vida y ayuda social al lado de Castellón

Las situaciones de emergencia social en Castellón que viven muchas familias hoy en día no son nuevas como tampoco las instituciones que intentan ayudar en lo posible a paliar los efectos de las crisis personales y de la propia sociedad. Una de las veteranas y con recorrido es Cáritas Diocesana, estrechamente vinculada a la diócesis de Segorbe-Castellón. Cáritas, contigo es su lema en la celebración de su 65º aniversario, 65 años al lado de la sociedad de Castellón y de sus avatares, desde que se creara un 26 de febrero de 1957.

Albergues y Tots Units

¿Cuáles son sus cinco principales hitos? Desde Cáritas-Segorbe Castellón explican que «es difícil elegir, pero siguiendo un orden cronológico, en los primeros tiempos se combinan dos hechos significativos como son la distribución de la ayuda social americana y la formación del voluntariado». «El segundo llega en un delicado momento de grave crisis económica y social, con la creación de las Comisiones de Lucha contra el Paro y la atención de personas sin hogar con la puesta en marcha de los albergues de La Vall d’Uixó, Vila-real y Castelló», recuerdan.

En la década de los 90 se gesta la Fundació Tots Units para la reinserción social y laboral (pionera en su tiempo) y destacó «el encierro a finales de 1990 de 300 inmigrantes en la iglesia Arciprestal de Vila-real, que recibieron atención de Cáritas, que es la Iglesia en su labor caritativa y social», añaden.

Ya al comienzo del siglo XXI, se fortalecen las Cáritas Parroquiales, con cursos formativos al voluntariado y atención a las familias con necesidades de alimentación y ropa (y la instalación de los primeros contenedores y tiendas de prendas de segunda mano).

Otro momento de tensión es cómo repercutió en los hogares de Castellón la crisis del 2008, «con el aumento de la pobreza severa, Cáritas lanza la campaña Al rescate de la pobreza que tuvo una gran acogida por parte de la sociedad y, se instituyó, con motivo del Corpus Christi, la Semana de la Caridad».

Al inicio del 2011 Cáritas crea la Comisión del Refugiado ante la guerra de Siria y realiza campañas y colectas para dar respuesta a las distintas emergencias mundiales.

Nuevas pobrezas con el covid-19

«El último reto de Cáritas ha sido la respuesta a las nuevas pobrezas y necesidades derivadas de la pandemia del covid-19. Cáritas no cerró sus puertas en ningún momento dando respuesta y no dejando desatendidas a las numerosas personas afectadas por las consecuencias (soledad, paro, pago de suministros y medicamentos, vivienda, brecha digital, etc.), con la ayuda del fondo diocesano ante el coronavirus, iniciativa del obispo actual, Casimiro López». Las acogidas parroquiales y albergues atendieron a 8.700 personas, se prepararon 7.679 comidas para llevar y se acompañó a 609 desempleados en la búsqueda de empleo.

Para los responsables de la entidad en Castellón, «los efectos de la pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos». «Ello debe hacernos repensar nuestro modelo social y la forma de relacionarnos, el modelo económico y de redistribución de la riqueza, los valores de la convivencia, con el objetivo último de evitar una desigualdad cronificada de la pobreza y exclusión social, con la mirada puesta en la transformación para una sociedad más justa».

¿En qué proyectos de futuro se trabaja ya? «Pues nuestro primer reto es seguir siendo una comunidad samaritana, en marcha y en camino, que acompaña y se compromete. Para ello necesitamos, especialmente, voluntariado joven que es el corazón de Cáritas. Establecer itinerarios para ayudarlos y acompañarlos en su servicio», manifestaron.

«Hay dos pilares básicos para que cualquier persona o familia no se sienta apartada: empleo digno y un hogar»

Objetivo: No perder el hogar

«Hay dos pilares básicos para que una persona o una familia no se sienta descartada en la sociedad en que vivimos: un empleo digno y un hogar», señalaron. Y explicaron que cuentan con un área de Empleo, «pero nos preocupa especialmente la vivienda: observamos las dificultades de muchos para poder mantenerse viviendo en un hogar con las mínimas condiciones de habitabilidad», indicaron. En esta línea tienen dos proyectos en marcha: la Casa de Acogida San Pascual El Pati, en Vila-real, es un centro de promoción y acompañamiento a personas en situación de sin hogar, que esperamos inaugurar a principios del 2023. Y luego está la iniciativa Betania, ya en funcionamiento, que busca el acceso a un alquiler razonable para personas con unos ingresos mínimos, a través de la mediación de Cáritas.

«Nuestro mayor desafío en los próximos meses y años es que nadie quede atrás», enfatizaron. Una labor en la que se ha volcado en estos 14 años Juan Manuel Aragonés, presidente de Cáritas Castellón y que recientemente tuvo un encuentro con el Papa en el Vaticano como miembro del Consejo General de Cáritas Española. Pasará su testigo a Paco Mir y se oficializará en breve.

"Con 19 años, Mari Tere inició su colaboración en Cáritas con un estudio social tras la fuerte riada de 1959"

Mari Tere: toda una vida de dedicación

Personas volcadas en personas. Ese es el secreto. La segorbina Mari Tere Rodríguez empezó a sus 19 años en Cáritas y recuerda multitud de vivencias que ha relatado a la actual responsable de Comunicación y Sensibilización, Marisa Vilarroig. En sus inicios, a Mari Tere la contrataron para trabajar con la asistente social Elvira Ros y llevar adelante el plan de comunicación cristiana de bienes, que dio lugar al primer estudio sobre la realidad social de España. «Escribía rápido a máquina los cuestionarios que se enviaban a los pueblos», recuerda. «Había ocurrido una riada en 1959 que se llevó por delante el ganado y se quedaron sin medios de subsistencia en el Alto Palancia y el Mijares. Ante la escasez de leche en zonas urbanas, en Gaibiel se compraron 11 vacas y también cerdos. Era algo extraordinario. Se pensó en adquirir vacas en Torrelavega, donde había razas con pedigrí, que podían dar más del doble de la leche que daban las otras. Todo salió adelante gracias a unos préstamos», indicó.

«Fue un primer paso de promoción social, de dar la caña para aprender a pescar. Primero se entregó una vaca por familia a las que habían perdido y luego se trabajó el cooperativismo. El 70% de sacerdotes asistió a cursos. Eran tiempos de muchísimo trabajo», concretó. Y es contundente: «Detrás de cada número sabía qué personas lo estaban pasando mal: por necesidad de vivienda, medicamentos, alimentos, alquiler,...A los jóvenes de hoy en día les diría que ser voluntario y ayudar es muy gratificante. Llegan también jubilados. Cada uno desde su profesión puede echar una mano».