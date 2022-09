El miedo a una crisis empuja a las familias de Castellón a meter en el banco 1,45 millones al día

Las señales que llegan no invitan al optimismo. La inflación disparada y la tensión energética derivada de la guerra en Ucrania han llenado el panorama económico de nubarrones. Los expertos hablan de una posible recesión en la eurozona, de la que en principio escaparía España, que afronta igualmente un escenario de estancamiento con salarios que no crecen al mismo ritmo que las facturas. Y ese temor a que lo peor puede estar por llegar está empujando a las familias de Castellón a apretarse el cinturón y no gastar más de lo necesario. ¿La consecuencia? El ahorro de los hogares y empresas está en máximos históricos y solo en los últimos tres meses el dinero guardado en los bancos ha aumentado en la provincia en 131 millones de euros.

Al cierre del segundo trimestre de este año, y según los últimos datos del Banco de España, el saldo acumulado en depósitos ascendía en Castellón a 14.777,6 millones de euros. Tres meses antes, la cifra era mucho menor, de 14.646, 5 millones. O lo que es lo mismo: entre abril y junio, el sector privado metió en la hucha una media de 1,45 millones de euros al día y eso pese a que el IPC cerró el sexto mes del año en el 11,5%, la tasa más alta desde hace 40 años. Que familias y empresas de la provincia tengan en depósitos bancarios la friolera de casi 14.780 millones de euros marca un nuevo récord histórico y una cifra que está muy lejos de la registrada antes del estallido de la pandemia, cuando el ahorro alcanzaba los 13.432 millones de euros. Si en Castellón las familias optan por la prudencia, en el conjunto de la Comunitat la situación es la misma. Así, el dinero que los valencianos tiene ingresado en los bancos ascendía en junio a 129.698 millones, 2.405 más que en el mes de marzo y una cifra que es 11.000 millones superior a la del mismo mes del pasado año. Depósitos al 2% Las familias de Castellón siguen apostando por tener los ahorros en depósitos y eso que este tipo de producto financiero apenas renta y, con la inflación disparada, aún menos. Mientras la rentabilidad se sitúa en el 0,07%, la inflación se ha disparado hasta el 10,4% en agosto. No obstante, todo indica que esa rentabilidad irá a más ante el escenario de subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) y hay algunas entidades que están optando por incentivar estos productos y los remuneran hasta el 2% para nuevos clientes. El ahorro de las familias sigue al alza y los préstamos van en la misma dirección. Al finalizar junio, las entidades tenían concedidos créditos a sus clientes de Castellón por valor de 10.948 millones, 172 millones más que al cierre del mes de abril. La provincia pierde en tres meses otras 8 sucursales Suma y sigue. El sector bancario sigue con la tijera metida y en el segundo trimestre de este año ha clausurado otras ocho sucursales, en una carrera iniciada a finales del 2010 y que parece no tener fin. Así, al cierre del mes de junio quedaban en la provincia 221 sucursales bancarias, ocho menos que en marzo (la cifra entonces era de 229), según los últimos datos del Banco de España. Las 221 oficinas bancarias que se contabilizan en Castellón suponen la cifra más baja desde hace más de cuatro décadas. Hay que remontarse hasta diciembre de 1975 para encontrar un número más reducido, cuando había 209. La diferencia es que hace 47 años la provincia contaba con apenas 420.050 habitantes y ahora tiene más de 580.000. En el conjunto de la Comunitat, los operadores del sector tenían al cierre de junio 1.706 oficinas repartidas por el territorio valenciano. Se trata de un descenso del 3,5 % respecto del primer trimestre de 2022 cuando la red estaba integrada por 1.766 establecimientos.