El mercurio bajará casi 10 grados y vuelven las lluvias a Castellón

Tras unos días con temperaturas casi estivales, la provincia de Castellón se prepara para una progresiva bajada del mercurio durante esta semana, llegando a descender hasta casi 10 grados en las comarcas del interior. Por ejemplo, las máximas en Morella no superarán el jueves los 18 grados, un tiempo totalmente otoñal.

Además, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este descenso térmico irá acompañado de lluvia como efecto de una Dana (Depresión Aislada Niveles Altos) situada en el norte de África, que dejará fuertes chubascos en la península ibérica.

La venida de precipitaciones podría empezar a notarse a partir de mañana mismo, tanto en la costa como en el interior, y la inestabilidad meteorológica será la nota predominante durante el fin de semana, con el festivo del 9 d’Octubre este próximo domingo en el calendario.

Hasta ayer las previsiones de la Aemet solo contemplaban el pronóstico a siete días vista, por lo que será clave seguir la evolución del pronóstico diario para saber si el día 12, festivo nacional en toda España, el tiempo da una tregua y permite disfrutar de un día soleado.

Aún sin alertas activas

De todos modos, a pesar de que la lluvia regresará y el mercurio bajará, la Aemet no ha activado ninguna alerta, por el momento, por lo que no se prevé que se recojan cantidades de agua excesivas. No obstante, la agencia estatal revisa diariamente sus modelos climáticos.