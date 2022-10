Tras un fin de semana casi estival en Castellón, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología contempla no solo una progresiva bajada de las temperaturas durante esta semana, sino también la llegada de las lluvias. Son los efectos de una Dana (Depresión Aislada Niveles Altos) situada en el norte de África, que dejará fuertes chubascos en la Península Ibérica en los próximos días.

La llegada de las precipitaciones a la provincia no se dará en las próximas horas. De hecho, el mapa de probabilidades de lluvia de Aemet no contempla un riesgo demasiado elevado hasta el jueves, cuando es prácticamente seguro que todas las comarcas castellonenses vivan una jornada pasada por agua.

Será en el tramo entre las 12.00 y las 18.00 horas cuando la probabilidad de precipitaciones será más elevada, de entre el 80% y el 95%.

Fin de semana

Los cielos nublados y las lluvias serán la constante en los días siguientes, si se cumple la previsión. Como por ejemplo durante la tarde del viernes, cuando las probabilidades ronden el 80%.

El sábado, en principio, será un día menos lluvioso que el precedente, aunque es probable que llueva en gran parte de la provincia de nuevo en el tramo horario entre las 12.00 y las 18.00 horas.

También el domingo hará su aparición la lluvia, aunque en principio será menos generalizada que en días precedentes.

Alertas

Aemet no ha activado ninguna alerta por el momento, por lo que no se prevé que se recojan cantidades de agua excesivas. No obstante, hay que recordar que la agencia revisa diariamente sus modelos.