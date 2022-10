2022 está siendo un año de récord en accidentes mortales en festejos de bous al carrer. A juicio del presidente del colegio de veterinarios de Castellón, Luis Miguel Gargallo, en parte se debe a la pandemia y también al elevado número de festejos taurinos.

Circunstancias excepcionales

"Este año existe más riesgo, pero ¿por qué? Porque se llevan dos años sin hacer festejos, son animales más grandes que otros años, porque son los que quedaban en las ganaderías que han estado dos años parados y este año han tenido salida. Y aparte, el hecho de que se llevan dos años sin hacer festejos, cuando llega el tercer año no tienen la misma práctica, a nivel de aficionados", expuso el presidente de este colegio profesional. Además, Gargallo señaló que este año hay más festejos que nunca, por lo que también ha de considerarse este factor. Todo esto es un caldo de cultivo para que sucedan más accidentes, advirtió.

Además, existen otros factores, como que entren menores de 16 años o personas más mayores, pero esto último es un tema de seguridad ciudadana y medidas de control. No obstante, a nivel de protocolo señaló que "la normativa es estricta; otra cosa es el cumplimiento, porque es muy difícil en un festejo popular sea en recinto o en las calles controlar quién puede entrar o no. El decreto de bou de la Comunitat es de los más estrictos de España en seguridad, de instalaciones... pero falla en el tema del control animal. En el resto es muy escrupuloso".

"El decreto de bou de la Comunitat es de los más estrictos de España en seguridad"

Histórica reivindicación, el veterinario

En este punto, Gargallo reiteró una histórica reivindicación del colectivo. "En los festejos creemos que hace falta un veterinario para el control de la sanidad, identificación, movimientos, instalaciones y bienestar animal", añade. La actual normativa no lo recoge como obligatorio. En 2018 hubo un intento de modificación con esta y otras cuestiones, pero finalmente se paralizó. "Consideramos que la normativa hay que cambiarla y actualizarla, por ejemplo, creemos que es básico la incorporación del veterinario cuando en el resto de festejos de toda España está contemplado como un ente independiente de control", añadió. "El festejo taurino, desde el punto de vista de sanidad animal, es un punto de riesgo porque hay en el mismo recinto acuden animales de distintas explotaciones y ello es un punto de control crítico, donde hay que tener más cuidado por el riesgo de transmisión de enfermedades como la tuberculosis", agregó.

Municipios que la incorporan

Algunos municipios ya incorporan la figura, pero es contratación en fin de semana por un tema de movimiento de animales, porque la administración no presta servicio en fin de semana y cuando se hace un festejo necesitan un veterinario para hacer la documentación de traslado del animal desde el festejo hasta el sacrificio en el matadero, pero es una habilitación de ganadería exclusivamente para eso, añade. No tiene ninguna otra competencia en cuanto a examen del animal, reconocimiento, etc, de ahí que desde hace 25 años reivindican incorporar la figura para esta y el resto de competencias.