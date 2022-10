El autoconsumo solar en Castellón ya abastece a un equivalente de 12.000 viviendas

El ritmo de creación de nuevas instalaciones para el autoconsumo eléctrico se mantiene imparable, y no conoce efectos del coste de la vida ni el miedo a la recesión. Los últimos datos recopilados por la Conselleria de Economía, correspondientes a los primeros nueve meses del año, son claros. Castellón ha incorporado en este periodo 1.753 instalaciones, más que en todo el 2021 (1.119), mientras que la potencia fotovoltaica instalada asciende a 36,1 megavatios. Se estima que al cierre del 2022 la cifra final supere los 48 megavatios. El triple de los 16 de todo el año pasado. En estos momentos la potencia instalada roza los 60 megavatios, algo que equivale a las necesidades de unos 12.000 hogares.

Una progresión acelerada que se da en el conjunto de la Comunitat. Para el presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del sector de la Energía (Avaesen), Marcos Lacruz, dentro de 10 años no entenderemos cómo no había placas en todos los techos de nuestro territorio», aunque esto tiene como contrapartida que muchos se han despertado ahora, «y todo no puede estar para mañana».

Los datos aportados por el departamento autonómico incluyen las diferentes modalidades de autoconsumo. Si se suman las mencionadas instalaciones de fotovoltaicas a la cogeneración, ampliamente arraigada entre el sector azulejero, resulta que cuatro de los cinco municipios de toda la Comunitat con mayor potencia instalada son de Castellón: l’Alcora (59 megavatios), Onda (20,5), Nules (19,8) y Vila-real (12,8). En la quinta posición se cuela Elche, con 11,6 megavatios, generados estos de forma exclusiva por placas solares.

La cogeneración aprovecha el gas natural utilizado en los hornos cerámicos para generar electricidad. Un mecanismo que sirve para abastecer a las industrias, pero que también se emplea para distribuir energía a la red para ayudar a satisfacer las necesidades existentes en la provincia.

El auge de las comunidades energéticas

A medio camino entre los planes de autoconsumo y las grandes plantas destinadas a verter la electricidad resultante a las redes se encuentran las comunidades energéticas locales, en las que se agrupan socios de un mismo municipio para disfrutar de las ventajas del autoconsumo, incluso en el caso de que algunos integrantes no reúnan condiciones para instalar placas en sus tejados. Tal y como avanzó Mediterráneo este verano, de apenas cinco iniciativas que pidieron ayudas para su puesta en marcha en la provincia en la pasada edición, en este 2022 ascienden a 25 los proyectos subvencionados por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) de la Conselleria de Economía, con 1,26 millones de euros. La comunidad creada en la Todolella es una de las pioneras.

Más personal para acelerar los parques solares

Además del autoconsumo, una de las prioridades del gobierno autonómico es la aceleración de los proyectos de parques solares y eólicos presentados para la Comunitat. El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que se ha duplicado el personal para cumplimentar las tramitaciones, aunque, desde Avaesen, Marcos Lacruz apunta a que se mantiene la preocupación. «Hemos detectado que los proyectos que han entrado experimentan un avance, pero esta velocidad no se traduce directamente en salidas», por están a la espera de su ejecución y hay temor a que se produzca un atasco.