El perro: ¿el mejor amigo del hombre?

El brutal ataque de un perro a una niña de nueve años en Onda ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre por qué atacan los canes, qué debe hacerse con perros agresores y hasta dónde llega la responsabilidad de sus dueños. En el caso publicado en exclusiva por Mediterráneo, la menor de edad fue mordida en la cara por un perro mestizo que pertenecía a una amiga. La víctima pernoctaba en casa de los propietarios del animal y recibió numerosos puntos de sutura en la cara, además de tener que pasar por quirófano para ser intervenida en el Hospital General.

El perro en cuestión no tenía chip ni estaba vacunado, hecho que supone un incumplimiento de la ley. Las sanciones por no tener identificados con el correspondiente microchip a perros, gatos, hurones y pájaros se sitúan entre los 10.000 y los 50.000 euros, según la normativa. El hecho de no vacunar a un animal doméstico es una falta grave y puede aparejar sanciones de hasta 2.000 euros.

Pero el ataque a esta niña no es un caso aislado en la provincia, que en los últimos tiempos ha tenido incluso dos muertes a causa del ataque de perros, uno en Nules y otro en la Vall d’Uixó.

1- Muerto a causa del ataque de una jauría en la Vall d’Uixó

La muerte de un agricultor de la Vall d’Uixó, de 70 años, que recibió más de 100 mordeduras a manos de una jauría de perros en enero del 2018 acabó en una pena de dos años y medio de cárcel para Gregorio Bermejo, dueño de los animales. Así lo estimó la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Castelló en una resolución que adelantó este diario. Además, fijó en 619.664 euros las indemnizaciones para los hijos de la víctima --también recibirán lo que correspondería a su madre, fallecida--.

Según declaró probado, el ya condenado acogió durante 15 años a perros abandonados, sin ningún tipo de licencia. Las instalaciones en las que tenía a los animales «tampoco reunían las medidas necesarias para impedir que los animales abandonaran dicho lugar» y el «enrejado era precario e insuficiente». La sentencia recoge, de forma contundente y a lo largo de 46 folios, que Gregorio Bermejo tenía 13 perros a los que permitía moverse libremente y sin sujeción alguna, siendo la mayoría de ellos «potencialmente peligrosos» y «pese a ser conocedor de que sus canes ya habían protagonizado ataques a personas, puesto que el procesado fue objeto de investigación tras las denuncias».

2- Un pitbull asesina a su propio dueño, de 26 años, en Nules

Un joven de 26 años murió hace ahora dos años tras ser atacado por su pitbull, un perro que aunque tenía todos los permisos en regla, pertenecía a una raza potencialmente peligrosa. El suceso tuvo lugar en casa de la víctima, en la calle San Agustín. El perro fue trasladado tras la tragedia a las instalaciones de Serproanimal de Vinaròs, bajo custodia del Ayuntamiento de Nules.

Como explicaron tras el terrible suceso adiestradores caninos consultados por este periódico, creer que un animal al que se ha criado desde chachorro nunca puede hacerte daño es un «exceso de confianza». El adiestrador de Castellón José Carlos Soler decía entonces que «no hace falta que medie un maltrato o un mal adiestramiento para que haya un ataque». Este profesional explicó en su día que «la ausencia del mismo ya puede ser un riesgo para determinado tipo de canes con un peso y una fuerza en la mordedura como la de un pitbull.

3- Un corredor acaba en La Fe por mordeduras de varios perros

El vila-realense Néstor Campos, de 50 años, tuvo que ser hospitalizado en La Fe de València, con una pierna «destrozada» por los canes. Salió a correr por el camino Vora Riu y su entrenamiento se tornó en pesadilla cuando dos perros muy corpulentos lo atacaron brutalmente. Los animales, que paseaban sin bozal junto a sus dueños, corrieron hacia la víctima y se lanzaron sobre ella con suma violencia. Tiraron al corredor al suelo y comenzaron a morderle las piernas, causándole graves lesiones. En este caso, los canes eran un Tosa Inu (raza potencialmente peligrosa) y un Boerboel, un perro muy corpulento y apto para tareas defensivas. Ambos tenían chip y seguro de responsabilidad civil.

4 - Un ataque y un ángel de la guarda en Benicàssim

Juventino Pérez, de 63 años, fue atacado ferozmente en enero del 2018 por dos perros peligrosos --un pitbull y un pastor alemán-- en el camí de les Villes, en el término de Castellón. Tuvo mucha suerte, pues Enrique Emo, quien después recibiría la distinción de ciudadano del año en Castelló, ejerció de ángel de la guarda al ahuyentar a los perros con su cláxon e introducir a la víctima en su furgoneta.