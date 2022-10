El aeropuerto de Castellón ha participado en el Valencia Digital Summit con el objetivo de proyectarse ante el tejido empresarial como una infraestructura estratégica para la implantación de proyectos vinculados al ámbito aeroespacial.

La Ciutat de les Arts i les Ciències de València acoge la quinta edición de VDS2022, el encuentro tecnológico internacional del ecosistema innovador valenciano, que ha reunido a más de 12.000 asistentes, de más de 35 países, a lo largo de sus dos jornadas de ponencias.

En el marco de este evento, el aeropuerto de Castellón ha participado en la organización de un foro dedicado al sector aeroespacial de la Comunitat Valenciana, en el que se ha dado a conocer el trabajo que realizan startups, centros de investigación, universidades e instituciones.

El foro se ha estructurado en tres sesiones, la primera de las cuales ha llevado por título Comunitat Valenciana, an area of opportunity for the aerospace sector y que ha contado con la participación de la secretaria autonómica de la Conselleria de Economía, Empar Martínez, y la directora general de Aerocas, Blanca Marín.

Empar Martínez ha detallado las actuaciones que está implementando la Generalitat Valenciana, en colaboración con la iniciativa privada, para favorecer el desarrollo de la industria aeroespacial en la Comunitat.

Competitividad e innovación

El objetivo, según ha apuntado la secretaria autonómica de Economía, es “fijar las condiciones para que el sector pueda ofrecer un nivel óptimo de competitividad e innovación, aprovechando las fortalezas científicas, productivas y tecnológicas existentes en el territorio y siguiendo la hoja de ruta y el Plan Estratégico de la Generalitat, en los que seguimos avanzando junto a la Mesa de la industria aeroespacial y aeronáutica”.

Por su parte, la directora general de Aerocas, Blanca Marín, ha expuesto que el aeropuerto de Castellón constituye “una infraestructura clave para el emplazamiento de empresas del sector aeroespacial”. En este sentido, ha subrayado que el aeropuerto “ya está ejerciendo de vivero de compañías tecnológicas para el desarrollo de proyectos de I+D+i”.

La segunda mesa ha llevado por título Foundations for the development of the aerospace industry in the region y en ella han participado la Universitat Politècnica de València (UPV), Espai Aero, Val Space Consortium y el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos (COIAE-AIAE).

El objetivo de esta mesa ha sido mostrar el trabajo de las diferentes instituciones, organizaciones y entidades del conocimiento vinculadas al ámbito espacial, mostrando las fortalezas de la Comunitat Valenciana en materia académica, investigadora, empresarial y profesional.

La tercera sesión ha posibilitado mostrar proyectos aeroespaciales que están realizando empresas valencianas, algunas de ellas basadas en el aeropuerto de Castellón. Las compañías participantes han sido Arkadia Space, PLD, COMET Ingeniería y NAX Solutions.